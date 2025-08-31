BZL Süd LIVE: Gilchinger Blitzstart schockt Schlusslicht Polling

Der SV Untermenzing muss zum Tabellenführer SV Planegg-Krailling, Ohlstadt empfängt die Reserve des FC Deisenhofen und der SV Polling will gegen den TSV Gilching-Argelsried endlich die ersten Punkte einfahren. Alle Spiele am 7. Spieltag der Bezirksliga Süd im Liveticker.

Der TSV Geiselbullach wartet weiter auf den Befreiungsschlag. Im Spiel gegen den Landesligaabsteiger aus Pullach reicht eine zwischenzeitliche Führung dank Treffern von Thurner und Egenhofer nicht zum Dreier, da der SVP in Form von Maurus Miller zzwanzig Minuten vor Schluss das Spiel drehte. Durch die erneute Niederlage hängt der TSV weiter im Tabellenkeller, Pullach rückt auf Rang acht. TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Pullach 2:3

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Florian Peters, Louis Frank, Tim Greiner, Felix Thurner, Michael Scharpf (77. Sebastian Schäfer), Roman Fuchs (73. Lukas Bründl), Fitim Raqi, Marc Egenhofer (69. Michael Angermaier), Alessandro Einertshofer (83. Lukas Schuhmann), Karl Sdzuy (73. Maximilian Morstein) - Trainer: Stefan Held

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Jasal Mansaray (75. Leonhard Mayerfoels), Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Maurus Miller (88. Evaldy Tunga), Sanntino Pandza (88. Zakarie Abukar Mudei), Moritz Golüke (83. Filip Lazic) - Trainer: Fabian Beigl

Tore: 0:1 David Perl (34.), 1:1 Felix Thurner (45.), 2:1 Marc Egenhofer (57.), 2:2 Moritz Golüke (64.), 2:3 Maurus Miller (68.)

Der MTV München zerlegt den BCF Wolfratshausen in alle Einzelteile. Im Spiel des Aufsteigers aus München gegen den Krisen-BCF ging es bis zur Pause knapp zu. Doch nach dem Pausenpfiff zerfiel der BC. Einem 2:1-Rückstand hinterherlaufend, kassierten die Wolfratshausener innerhalb von 25 Minuten fünf (!) Treffer des MTV und verschlechtert sein Torverhältnis auf 3:30 Tore. Matchwinner ist Ex-Profi Alexander Kaltner, der den BCF mit seinem Fünferpack im Alleingang zerschoss. BCF Wolfratshausen – MTV 1879 München 1:7

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi (46. Erdem Cakir), Dominik König, Dominik Zaczyk, Erblin Deskaj (77. Tomislav Beljo), Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Jordanis Nikolaidis, Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi, Juri Falch, Engin Torunoglu - Trainer: Florian Ächter

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Hubert Bichlmaier, Mario Erb, Valentin Dammasch (71. Julius Albert), Franz Mullai, Franz Folda (61. Albert Rachi), Elsjan Duraj (75. Pascal Dürr), Lukas Ahrend, Vincenzo Potenza (55. Kaon Maliqi), Alexander Kaltner (84. Jonas Heilhecker)

Tore: 0:1 Alexander Kaltner (10.), 0:2 Alexander Kaltner (25.), 1:2 Engin Torunoglu (52.), 1:3 Alexander Kaltner (61.), 1:4 Alexander Kaltner (70.), 1:5 Franz Mullai (74.), 1:6 Alexander Kaltner (80. Foulelfmeter), 1:7 Kaon Maliqi (84.)

Penzberg gewinnt das Duell der Ungeschlagenen! Im Spiel gegen den Landesliga-Absteiger aus Olching reicht ein Kopfballtor von Sturmkante Dominik Bacher dem FCP zu einem 1:0-Heimerfolg. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Bauer bleibt damit weiter ohne Niederlage und rückt auf Platz drei bis auf einen Punkt auf die zweitplatzierten Olchinger heran. 1. FC Penzberg – SC Olching 1:0

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (79. Fatih Kocyigit), Florian Langenegger, Alexander Jobst, Ugurkan Verep, Samir Neziri, Tahir Dalgin (51. Mirko Ramcic), Dominik Bacher (90. Maksym Kalinichenko), Sinan Grgic (81. Denis Grgic) - Trainer: Maximilian Bauer

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Niklas Uhle (89. Connor Punzelt), Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Ferenc Ambrus (83. Patrick Huljina), Luka Batarilo-Cerdic (62. Adnan Ribo), Kerem Kavuk, Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer

Tore: 1:0 Dominik Bacher (16.)