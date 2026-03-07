BZL Süd LIVE: Gilching will Anschluss an die Aufstiegsränge herstellen

Der TSV Gilching-Argelsried ist zu Gast beim MTV 1879 München, der SV Pullach empfängt den SV Polling und der SV Raisting fordert Spitzenreiter Olching. Alle Spiele am 20. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd im Liveticker.
Mit 2:1 gewann der FC Deisenhofen II sein Abendspiel gegen den SV Untermenzing. Lukas Vollmer traf nach 24 Minuten zur Führung, die die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel durch Moritz Mösmang egalisierten. Das letzte Wort hatte aber Luke Gandl, der den 2:1-Endstand herbeiführte (72.). In der Tabelle nähert sich Deisenhofen Untermenzing, beide Teams trennt im Tabellenmittelfeld nur noch ein Punkt.
FC Deisenhofen II – SV Untermenzing 2:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Lukas Vollmer (72. Sebastian Geigenberger), Eren Özbek (72. Giuliano Gaub), Niklas Sagner, Luke Gandl (72. Maximilian Martin), Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner (81. Oliver Lindenauer), Marco Bisignano, Noah Rehm (76. Evrad Ngeukeu), Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell
SV Untermenzing: Florian Geck, Fabian Keller May (81. Paul Greger), Philipp Simonides, Julian Heigl, David Marinkovic, Tobias Halfmann (65. Christopher Kolbeck), Maximilian Kriebel (65. Lasse Peter Wippert), Maximilian Heigl (85. Nico Rosenthal), Benedikt Nowack, Alexander Nitzl, Moritz Mösmang (65. Nick Schnöller) - Trainer: Nico Formella
Tore: 1:0 Lukas Vollmer (24.), 1:1 Moritz Mösmang (46.), 2:1 Luke Gandl (72.)