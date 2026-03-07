 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ticker

BZL Süd LIVE: Gilching will Anschluss an die Aufstiegsränge herstellen

20. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Ferdinand Gehlen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Nach einem Remis zum Rückrunden-Auftakt will der TSV Gilching-Argelsried den Abstand auf die Aufstiegsränge wieder verkürzen.
Nach einem Remis zum Rückrunden-Auftakt will der TSV Gilching-Argelsried den Abstand auf die Aufstiegsränge wieder verkürzen. – Foto: Celina Geigle

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Der TSV Gilching-Argelsried ist zu Gast beim MTV 1879 München, der SV Pullach empfängt den SV Polling und der SV Raisting fordert Spitzenreiter Olching. Alle Spiele am 20. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd im Liveticker.

Spiele am Samstag

Heute, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:00

Morgen, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
14:15

Morgen, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
15:00

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
2
1
Abpfiff

Mit 2:1 gewann der FC Deisenhofen II sein Abendspiel gegen den SV Untermenzing. Lukas Vollmer traf nach 24 Minuten zur Führung, die die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel durch Moritz Mösmang egalisierten. Das letzte Wort hatte aber Luke Gandl, der den 2:1-Endstand herbeiführte (72.). In der Tabelle nähert sich Deisenhofen Untermenzing, beide Teams trennt im Tabellenmittelfeld nur noch ein Punkt.

FC Deisenhofen II – SV Untermenzing 2:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Lukas Vollmer (72. Sebastian Geigenberger), Eren Özbek (72. Giuliano Gaub), Niklas Sagner, Luke Gandl (72. Maximilian Martin), Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner (81. Oliver Lindenauer), Marco Bisignano, Noah Rehm (76. Evrad Ngeukeu), Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell
SV Untermenzing: Florian Geck, Fabian Keller May (81. Paul Greger), Philipp Simonides, Julian Heigl, David Marinkovic, Tobias Halfmann (65. Christopher Kolbeck), Maximilian Kriebel (65. Lasse Peter Wippert), Maximilian Heigl (85. Nico Rosenthal), Benedikt Nowack, Alexander Nitzl, Moritz Mösmang (65. Nick Schnöller) - Trainer: Nico Formella
Tore: 1:0 Lukas Vollmer (24.), 1:1 Moritz Mösmang (46.), 2:1 Luke Gandl (72.)