BZL Süd LIVE: Gilching will Anschluss an die Aufstiegsränge herstellen

Mit 2:1 gewann der FC Deisenhofen II sein Abendspiel gegen den SV Untermenzing. Lukas Vollmer traf nach 24 Minuten zur Führung, die die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel durch Moritz Mösmang egalisierten. Das letzte Wort hatte aber Luke Gandl, der den 2:1-Endstand herbeiführte (72.). In der Tabelle nähert sich Deisenhofen Untermenzing, beide Teams trennt im Tabellenmittelfeld nur noch ein Punkt.