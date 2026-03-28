 2026-03-25T14:09:28.761Z

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BZL Süd LIVE: Gilching siegt in Geiselbullach - Penzberg führt

23. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt die Zweite des FC Deisenhofen: Der 1. FC Penzberg.
Empfängt die Zweite des FC Deisenhofen: Der 1. FC Penzberg. – Foto: Oliver Rabuser

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SV Pullach
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Am Samstag eröffnen Geiselbullach und Gilching den 23. Spieltag der Bezirksliga Süd. Pullach will beim Schlusslicht Wolfratshausen punkten, Penzberg lädt Deisenhofen II zu einem eventuell richtungsweisenden Duell. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1
2

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
0
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
1
0
Abpfiff

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:00

Morgen, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SC Olching
SC OlchingSC Olching
14:15