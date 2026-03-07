BZL Süd LIVE: Gilching schlägt den MTV, Raisting beim Spitzenreitrer

Der TSV Gilching-Argelsried gewinnt gegen den MTV 1979 München und rück näher an die Aufstiegsplätze der Bezirksliga Oberbayern Süd heran. In einer umkämpften Partie stand es zur Pause noch 0:0. Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen dann aber, die entscheidenden Nadelstiche zu setzen. Ben Bauer brachte den TSV in der 52. Minute in Führung, in der 68. Minute erhöhte Manuel Eichberger per Elfmeter auf 2:0.

Auf diesen Rückstand fand der MTV keine Antwort mehr und musste sich dem TSV Gilching-Argelsried wie auch im Hinspiel geschlagen geben.