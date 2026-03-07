BZL Süd LIVE: Gilching schlägt den MTV, Raisting beim Spitzenreitrer

Der TSV Gilching-Argelsried ist zu Gast beim MTV 1879 München, der SV Pullach empfängt den SV Polling und der SV Raisting fordert Spitzenreiter Olching. Alle Spiele am 20. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd im Liveticker.
Der TSV Gilching-Argelsried gewinnt gegen den MTV 1979 München und rück näher an die Aufstiegsplätze der Bezirksliga Oberbayern Süd heran. In einer umkämpften Partie stand es zur Pause noch 0:0. Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen dann aber, die entscheidenden Nadelstiche zu setzen. Ben Bauer brachte den TSV in der 52. Minute in Führung, in der 68. Minute erhöhte Manuel Eichberger per Elfmeter auf 2:0.
Auf diesen Rückstand fand der MTV keine Antwort mehr und musste sich dem TSV Gilching-Argelsried wie auch im Hinspiel geschlagen geben.
MTV 1879 München – TSV Gilching-Argelsried 0:2
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Elias Beckenbauer, Hubert Bichlmaier, Moritz Schlehe, Luca Roth (78. Franz Mullai), Philipp Skodic (65. Julius Albert), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Maximilian König (46. Maximilian Hölzl), Quirin Wiedemann, Marco Brand, Ben Bauer, Manuel Eichberg (80. Alper Diker), Andre Gasteiger, Daniel Yordanov (73. Jonathan Krukow), Jomarcio Augusto (65. Maximilian Karl)
Tore: 0:1 Ben Bauer (52.), 0:2 Manuel Eichberg (68.)
Mit 2:1 gewann der FC Deisenhofen II sein Abendspiel gegen den SV Untermenzing. Lukas Vollmer traf nach 24 Minuten zur Führung, die die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel durch Moritz Mösmang egalisierten. Das letzte Wort hatte aber Luke Gandl, der den 2:1-Endstand herbeiführte (72.). In der Tabelle nähert sich Deisenhofen Untermenzing, beide Teams trennt im Tabellenmittelfeld nur noch ein Punkt.
FC Deisenhofen II – SV Untermenzing 2:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Lukas Vollmer (72. Sebastian Geigenberger), Eren Özbek (72. Giuliano Gaub), Niklas Sagner, Luke Gandl (72. Maximilian Martin), Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner (81. Oliver Lindenauer), Marco Bisignano, Noah Rehm (76. Evrad Ngeukeu), Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell
SV Untermenzing: Florian Geck, Fabian Keller May (81. Paul Greger), Philipp Simonides, Julian Heigl, David Marinkovic, Tobias Halfmann (65. Christopher Kolbeck), Maximilian Kriebel (65. Lasse Peter Wippert), Maximilian Heigl (85. Nico Rosenthal), Benedikt Nowack, Alexander Nitzl, Moritz Mösmang (65. Nick Schnöller) - Trainer: Nico Formella
Tore: 1:0 Lukas Vollmer (24.), 1:1 Moritz Mösmang (46.), 2:1 Luke Gandl (72.)