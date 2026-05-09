BZL Süd LIVE: Gilching kämpft um Tabellenplatz drei 29. Spieltag im Live Ticker von Paul Ruser · Gestern, 16:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Oliver Rabuser

Im Tabellenkeller treffen am Sonntagnachmittag der SV Ohlstadt und der BCF Wolfratshausen aufeinander. Der TSV Gilching muss sich gegen den SV Bad Heilbrunn beweisen, um Tabellenplatz drei zu halten. Alle Spiele des 29. Spieltags im Überblick.

Spiele am Sonntag Heute, 14:00 Uhr SV Raisting SV Raisting SV Untermenzing Untermenzing 0 0 PUSH

Der SC Olching ist der diesjährige Meister der Bezirksliga Süd! Das Team von Trainer Felix Mayer darf am Wochenende aber auch noch wegen einem anderen Grund feiern. Das fulminante 6:1 gegen den MTV München macht die Party-Sause für die Olchinger perfekt. Bereits von Beginn an war klar, in welche Richtung dieses Spiel verlaufen wird. Der doppelte Sostmann (17. und 19. Minute) bescherte eine frühe 2:0-Führung. Der MTV glich zwar durch Trageser noch aus, doch die Heimherren konnten in Form von Omer Grbic ihren Vorsprung ausbauen. In Hälfte zwei bestätigte der vorzeitige Meister seine Qualität. Durch Tore von Ferenc Ambrus (48. Minute), Jakob Zißelsberger (72. Minute) und dem erneuten Ferenc Ambrus (76. Minute) liest sich am Ende ein 6:1-Festival aus Olchinger-Sicht. SC Olching – MTV 1879 München 6:1

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier (83. Maximilian Sporbert), Moritz Vollmer, Kevin Roth, Connor Punzelt, Jan Sostmann (75. Luka Batarilo-Cerdic), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus, Adnan Ribo (65. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (75. Patrick Huljina), Omer Grbic (66. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Moritz Wild (72. Noail Kado), Mario Erb, Valentin Dammasch, Philipp Skodic (53. Simon Knecht), Paul Folda (29. Lucian Zickler), Elsjan Duraj, Jan Zeugner, Vincenzo Potenza, Erion Suljejmani, Luke Finn Trageser - Spielertrainer: Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 230

Tore: 1:0 Jan Sostmann (17.), 2:0 Jan Sostmann (19.), 2:1 Luke Finn Trageser (20.), 3:1 Omer Grbic (39.), 4:1 Ferenc Ambrus (48.), 5:1 Jakob Zißelsberger (72.), 6:1 Ferenc Ambrus (76.)

Der 1. FC Penzberg und der TSV Geiselbullach lieferten dem Publikum ein spannendes Spiel. Die Heimherren trafen als Erstes ins gegnerische Tor. Domink Bacher brachte seine Mannen in der 52. Minute in Front. Die Gäste aus Geiselbullach ließen sich jedoch nicht unterkriegen, und glichen durch Maximilian Lutter in der 79. Minute aus. Kurz vor Schluss war es dann Lysander Weiß mit dem richtigen Riecher. Sein Treffer in der 90.+3. Minute verleiht die nächsten drei Punkte nach Geiselbullach. 1. FC Penzberg – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:2

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (87. Francois Ngwen), Efe Kurtar (45. Alexander Jobst), Florian Langenegger (90. Tahir Dalgin), Ugurkan Verep, Samir Neziri, Fatih Kocyigit, Denis Grgic (70. Sinan Grgic), Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer (75. Lukas Bründl), Jannik Schröder, Louis Frank, Tim Greiner, Felix Thurner (16. Maximilian Lutter) (83. Maximilian Morstein), Dennis Probst, Lukas Böhmländer (70. Lukas Schuhmann), Roman Fuchs (80. Arda Sahiner), Alessandro Einertshofer, Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 127

Tore: 1:0 Dominik Bacher (52.), 1:1 Maximilian Lutter (79.), 1:2 Lysander Weiß (90.+3) Spiel am Freitag