BZL Süd LIVE: Gilching kämpft um Tabellenplatz drei

Im Tabellenkeller treffen am Sonntagnachmittag der SV Ohlstadt und der BCF Wolfratshausen aufeinander. Der TSV Gilching muss sich gegen den SV Bad Heilbrunn beweisen, um Tabellenplatz drei zu halten. Alle Spiele des 29. Spieltags im Überblick.
Der SC Olching ist der diesjährige Meister der Bezirksliga Süd! Das Team von Trainer Felix Mayer darf am Wochenende aber auch noch wegen einem anderen Grund feiern. Das fulminante 6:1 gegen den MTV München macht die Party-Sause für die Olchinger perfekt.
Bereits von Beginn an war klar, in welche Richtung dieses Spiel verlaufen wird. Der doppelte Sostmann (17. und 19. Minute) bescherte eine frühe 2:0-Führung. Der MTV glich zwar durch Trageser noch aus, doch die Heimherren konnten in Form von Omer Grbic ihren Vorsprung ausbauen.
In Hälfte zwei bestätigte der vorzeitige Meister seine Qualität. Durch Tore von Ferenc Ambrus (48. Minute), Jakob Zißelsberger (72. Minute) und dem erneuten Ferenc Ambrus (76. Minute) liest sich am Ende ein 6:1-Festival aus Olchinger-Sicht.
SC Olching – MTV 1879 München 6:1
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier (83. Maximilian Sporbert), Moritz Vollmer, Kevin Roth, Connor Punzelt, Jan Sostmann (75. Luka Batarilo-Cerdic), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus, Adnan Ribo (65. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (75. Patrick Huljina), Omer Grbic (66. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Moritz Wild (72. Noail Kado), Mario Erb, Valentin Dammasch, Philipp Skodic (53. Simon Knecht), Paul Folda (29. Lucian Zickler), Elsjan Duraj, Jan Zeugner, Vincenzo Potenza, Erion Suljejmani, Luke Finn Trageser - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Jan Sostmann (17.), 2:0 Jan Sostmann (19.), 2:1 Luke Finn Trageser (20.), 3:1 Omer Grbic (39.), 4:1 Ferenc Ambrus (48.), 5:1 Jakob Zißelsberger (72.), 6:1 Ferenc Ambrus (76.)
Der 1. FC Penzberg und der TSV Geiselbullach lieferten dem Publikum ein spannendes Spiel. Die Heimherren trafen als Erstes ins gegnerische Tor. Domink Bacher brachte seine Mannen in der 52. Minute in Front. Die Gäste aus Geiselbullach ließen sich jedoch nicht unterkriegen, und glichen durch Maximilian Lutter in der 79. Minute aus. Kurz vor Schluss war es dann Lysander Weiß mit dem richtigen Riecher. Sein Treffer in der 90.+3. Minute verleiht die nächsten drei Punkte nach Geiselbullach.
1. FC Penzberg – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:2
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (87. Francois Ngwen), Efe Kurtar (45. Alexander Jobst), Florian Langenegger (90. Tahir Dalgin), Ugurkan Verep, Samir Neziri, Fatih Kocyigit, Denis Grgic (70. Sinan Grgic), Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer (75. Lukas Bründl), Jannik Schröder, Louis Frank, Tim Greiner, Felix Thurner (16. Maximilian Lutter) (83. Maximilian Morstein), Dennis Probst, Lukas Böhmländer (70. Lukas Schuhmann), Roman Fuchs (80. Arda Sahiner), Alessandro Einertshofer, Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held
Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 127
Tore: 1:0 Dominik Bacher (52.), 1:1 Maximilian Lutter (79.), 1:2 Lysander Weiß (90.+3)
Mit 2:1 siegte der SV Planegg-Krailling beim FC Deisenhofen II. Mario Matijevic brachte die Gäste nach 28 gespielten Minuten in Front, nur 13 Minuten später musste er mit glatt Rot vom Platz. Im zweiten Durchgang konnte Planegg-Krailling in Unterzahl durch Valentino Gavric erhöhen (58.). Nur sechs Minuten später brachte Eren Özbek Deisenhofen zurück ins Spiel, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Mit dem Sieg wahrt Planegg-Krailling seine Minimalchance auf die Meisterschaft, der Rückstand auf Olching beträgt jetzt nur noch zweu Punkte (der SC empfängt morgen den MTV München). Deisenhofen II hat zwar sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze, rein rechnerisch - und vermutlich auch nur theoretisch - ist der Klassenerhaltt noch nicht gesichert.
FC Deisenhofen II – SV Planegg-Krailling 1:2
FC Deisenhofen II: Johannes Widmann, Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (70. Vegas Niederdorfer), Eren Özbek, Niklas Sagner (88. David Hoffmann), Maximilian Martin, Jonas Rogalski (83. Giuliano Gaub), Lukas Blauensteiner (54. Noah Rehm), Evrad Ngeukeu (65. Marco Bisignano), Jonas Herrmann, Florian Weber - Trainer: Andreas Budell
SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Mirza Zahirovic, Leonardo Lajqi (65. Matej Bonic), Amani Mbaraka, Stefan Mikerevic (55. Aldin Ahmetovic), Ante Kraljevic, Valentino Gavric (78. Antonio Matic), Aleksander Demonjic (90. Adrijan Hasic), Dario Matijevic, Fabijan Podunavac - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher
Tore: 0:1 Dario Matijevic (28.), 0:2 Valentino Gavric (57.), 1:2 Eren Özbek (63.)
Rot: Dario Matijevic (41./SV Planegg-Krailling/)