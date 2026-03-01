BZL Süd LIVE: Gilching gleich aus - Olching und Raisting siegen

Am Sonntag überrollte Raisting die Gäste aus Denklingen, Tabellenführer Olching konnte drei Zähler aus Untermenzing entführen. Der Spieltag in der Übersicht.
Der Tabellenführer SC Olching konnte beim SV Untermenzing einen knappen 1:0-Auswärtserfolg feiern. Den Treffer des Tages erzielte Kerem Kavuk nach einer guten Stunde. Der Vorsprung der Olchinger auf die Verfolger aus Planegg-Krailing vergrößerte sich auf fünf Zähler, Untermenzing steht nun auf dem fünften Platz.
SV Untermenzing – SC Olching 0:1
SV Untermenzing: Florian Geck, Philipp Simonides, Julian Heigl, Jakob Renner (71. Fabian Keller May), David Marinkovic (71. Lasse Peter Wippert), Maximilian Kriebel (80. Paul Greger), Maximilian Heigl, Benedikt Nowack, Alexander Nitzl, Mateusz Cichon (62. Tobias Halfmann), Moritz Mösmang (62. Christopher Kolbeck) - Trainer: Nico Formella - Co-Trainer: Sam Heigl
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Niklas Uhle (71. Elias Schaffer), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (90. Patrick Huljina), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (85. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (80. Marco Kossi), Omer Grbic (89. Connor Punzelt) - Trainer: Felix Mayer
Tore: 0:1 Kerem Kavuk (61.)
Der SV Raisting ließ dem VfL Denklingen im Duell keine Chance, bereits zur Pause stand es 4:0. Im ersten Durchgang trafen Henri Gersbach, Sebastian Baur, Elias Lieb und Korbinian Hibler (7., 12., 25. und 38.). Nach dem Seitenwechsel konnte Simon Ried zwar für Denklingen verkürzen (51.), nur zwei Minuten später stellte Hibler mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Folge konnten sich noch Frederik Specht und Lukas Baierl in die Torschützenliste eintragen (82. und 84.). Raisting vergrößert mit dem Heimsieg den Abstand auf die Abstiegsränge und schiebt sich auf den zehnten Platz. Denklingen steht im Keller auf Rang 13.
SV Raisting – VfL Denklingen 7:1
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Hermann Sigl, Lukas Matz (77. Lukas Baierl), Henri Gersbach, Viktor Neveling, Sebastian Baur, David Gretschmann, Benedikt Stechele (67. Mathias Sedlmeier), Elias Lieb (72. Julien Wiesner), Frederik Specht (84. Joshua Mecklenburg), Korbinian Hibler (72. Maximilian Neufing) - Trainer: Johannes Franz
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (46. Elias Greinacher), Ludwig Kirchbichler (46. Andreas Schleich), Manuel Waibl, Lukas Greif (31. Raphael Zwerschke), Hannes Rambach (82. Jannik Ulsamer), Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (46. Peter Kinast), Simon Ried - Spielertrainer: Christoph Schmitt
Tore: 1:0 Henri Gersbach (7.), 2:0 Sebastian Baur (12.), 3:0 Elias Lieb (25.), 4:0 Korbinian Hibler (38.), 4:1 Simon Ried (51.), 5:1 Korbinian Hibler (53.), 6:1 Frederik Specht (82.), 7:1 Lukas Baierl (84.)
Der SV Planegg-Krailing erlitt im Kampf um die Meisterschaft einen Dämpfer. Beim Tabellenvierten TSV Gilching-Argelsried trennte man sich mit 1:1. Aleksandar Demonjic brachte die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel in Front (49.), Ben Bauer egalisierte jedoch kurz darauf (61.). Planegg-Krailling bleibt weiterhin Zweiter, Gilching-Argelsried klettert auf den vierten Platz.
In der Tabelle Nachbarn, auf dem Platz liegen Welten zwischen beiden Teams. Der SV Pullach zerpflückt den Aufsteiger MTV München mit 5:1, dabei steht es schon nach 34 Minuten 5:0. Santio Pandza (2x), Antonio Brandi, David Perl und Maximilian Stapf waren die Torschützen. Durch den Heimerfolg ziehen die Pullacher in der Tabelle am MTV vorbei und belegen vorerst den 7. Platz.
SV Pullach – MTV 1879 München 5:1
SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho, Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf (66. Paul Breuling), Robin Hoffmann (76. Zakarie Abukar Mudei), David Perl (82. Kelvin Sadiq), Antonio Brandi (82. Michael Wich), Maurus Miller (76. Vinzenz Neubauer), Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Elias Beckenbauer, Mario Erb, Moritz Schlehe (68. Hubert Bichlmaier), Franz Mullai (36. Franz Strohmaier), Philipp Skodic (36. Elsjan Duraj), Franz Folda, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Patrick Schönherr (Bayerisch Gmain) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Sanntino Pandza (13.), 2:0 Sanntino Pandza (16.), 3:0 Antonio Brandi (24.), 4:0 David Perl (33.), 5:0 Maximilian Stapf (34. Foulelfmeter), 5:1 Elsjan Duraj (53.)
Rot: Franz Strohmaier (90./MTV 1879 München/)