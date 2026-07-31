 2026-07-30T07:56:49.385Z

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BZL Süd LIVE: Gilching gegen Kosova - Waldeck in Bad Heilbrunn

2. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Im ersten Spiel gewann der FC Kosova gegen den Mitaufsteiger TSV Moorenweis mit 7:2.
Im ersten Spiel gewann der FC Kosova gegen den Mitaufsteiger TSV Moorenweis mit 7:2. – Foto: Jonas Baier

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BZL Oberbayern Süd
Garmisch-P.
SVN München
Oberw.hofen
FC Kosova

Am Freitagabend werden zwei Partien in der Bezirksliga Süd ausgetragen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 19:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
0
0

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
19:30live

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
16:00

Spiele am Sonntag

So., 02.08.2026, 13:30 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
13:30

So., 02.08.2026, 14:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
14:30

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
15:00