Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Auf den TSV Gilching-Argelsried wartet ein schweres Heimspiel. – Foto: Dieter Metzler
BZL Süd LIVE: Gilching führt in Unterzahl gegen Topaufsteiger
Der TSV Gilching-Argelsried eröffnet am Freitagabend ab 19:30 gegen den MTV München den 5. Spieltag der Bezirksliga Süd. Die prominent-besetzten Gäste stehen als Aufsteiger vor dem Spieltag auf dem zweiten Rang.
Spiel am Freitag: Gilching gegen starken Aufsteiger MTV