Auf den TSV Gilching-Argelsried wartet ein schweres Heimspiel.
Auf den TSV Gilching-Argelsried wartet ein schweres Heimspiel. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Gilching führt in Unterzahl gegen Topaufsteiger

5. Spieltag der Bezirksliga Süd

Der TSV Gilching-Argelsried eröffnet am Freitagabend ab 19:30 gegen den MTV München den 5. Spieltag der Bezirksliga Süd. Die prominent-besetzten Gäste stehen als Aufsteiger vor dem Spieltag auf dem zweiten Rang.

Spiel am Freitag: Gilching gegen starken Aufsteiger MTV

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
4
1
Abpfiff

Spiele am Samstag: Tabellenführer empfängt Bad Heilbrunn

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
13:00

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:30

Morgen, 16:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
16:00

Spiele am Sonntag: Krisenduell in Wolfratshausen

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:00

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:00

So., 17.08.2025, 17:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
17:00

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SC Olching
SC OlchingSC Olching
14:00

