Allgemeines
Der TSV Gilching will im Freitagabend Spiel wieder in die Erfolgsspur zurück. Ein Heim-Dreier würde vorübergehend den dritten Tabellenplatz bedeuten.
Der TSV Gilching will im Freitagabend Spiel wieder in die Erfolgsspur zurück. Ein Heim-Dreier würde vorübergehend den dritten Tabellenplatz bedeuten. – Foto: Oliver Rabuser/Fupa

BZL Süd LIVE: Gilching führt gegen Bad Heilbrunn

14. Spieltag in der Bezirksliga Süd

Am Freitagabend eröffnen der TSV Gilching-Argelsried und der SV Bad Heilbrunn den 14. Spieltag der Bezirksliga Süd. Beide Teams können mit sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte etablieren.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
1
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SC Olching
SC OlchingSC Olching
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:00

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
15:00
