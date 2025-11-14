BZL Süd LIVE: Geiselbullacher Doppelschlag

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das letzte Mal Bezirksliga Süd in diesem Jahr. Am 18. Spieltag empfängt die Reserve des FC Deisenhofen nach zuletzt schwankender Form den TSV Geiselbullach. Denklingen spielt gegen starke Untermenzinger.