BZL Süd LIVE: Garmisch will erste Punkte - Untermenzing gewinnt klar

Empfängt den SVN München: Der SV Untermenzing. – Foto: Maximilian Merkl

Mit 5:1 gewann der TSV Gilching-Argelsried beim FC Deisenhofen II. Lukas Vollmer brachte die Hausherren nach zehn Minuten zwar in Führung, Hendrik Hofgärtner konnte aber nur vier Minuten später ausgleichen. Weitere fünf Zeigerumdrehungen später drehte Moritz Niedworok die Partie zugunsten der Gäste, in Minute 29 steuerte Owen Osage den dritten Treffer bei. Nach dem Seitenwechsel machte der TSV den Sack innerhalb weniger Minuten zu, Manuel Ring und Marvin Vidal Chacón sorgten für die Entscheidung (65. und 71.). Gilching-Argelsried verbessert sich mit dem Sieg auf den vierten Platz, Deisenhofen II bleibt vorerst Elfter.

FC Deisenhofen II – TSV Gilching-Argelsried 1:5

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer (55. Niklas Sagner), Julian Sawilla, Sebastian Geigenberger (65. Jonas Rogalski), Lukas Blauensteiner, Marco Bisignano, Yahav Davidovitch (65. Yunis Abou-El-Ela), Florian Weber (70. Paul Schmidt), Nico Wilhelm - Trainer: Andreas Budell

TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Felix Sambs, Maximilian König, Tarik Kluge (46. Jonas Engelhardt), Alper Diker (49. Joshua Nowood), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Moritz Niedworok (46. Ben Bauer), Marvin Vidal Chacón (72. Luis Monn), Owen Osagie (72. Lukas Hornung), Manuel Ring - Trainer: Christian Rodenwald

Tore: 1:0 Lukas Vollmer (10.), 1:1 Hendrik Hofgärtner (14.), 1:2 Moritz Niedworok (19.), 1:3 Owen Osagie (29.), 1:4 Manuel Ring (65.), 1:5 Marvin Vidal Chacón (71.)

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