 2026-08-06T13:32:42.897Z

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BZL Süd LIVE: Garmisch will erste Punkte - Untermenzing gewinnt klar

3. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Empfängt den SVN München: Der SV Untermenzing.
Empfängt den SVN München: Der SV Untermenzing. – Foto: Maximilian Merkl

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BZL Oberbayern Süd
Garmisch-P.
SVN München
Oberw.hofen
FC Kosova

Am Samstag finden vier Partien in der Bezirksliga Süd statt. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 12:30 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SVN München
SVN MünchenSVN München
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
0
0

Heute, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
15:00

Heute, 16:45 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
SV München West
SV München WestSV München West
16:45

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1
5
Abpfiff

Mit 5:1 gewann der TSV Gilching-Argelsried beim FC Deisenhofen II. Lukas Vollmer brachte die Hausherren nach zehn Minuten zwar in Führung, Hendrik Hofgärtner konnte aber nur vier Minuten später ausgleichen. Weitere fünf Zeigerumdrehungen später drehte Moritz Niedworok die Partie zugunsten der Gäste, in Minute 29 steuerte Owen Osage den dritten Treffer bei. Nach dem Seitenwechsel machte der TSV den Sack innerhalb weniger Minuten zu, Manuel Ring und Marvin Vidal Chacón sorgten für die Entscheidung (65. und 71.). Gilching-Argelsried verbessert sich mit dem Sieg auf den vierten Platz, Deisenhofen II bleibt vorerst Elfter.

FC Deisenhofen II – TSV Gilching-Argelsried 1:5
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer (55. Niklas Sagner), Julian Sawilla, Sebastian Geigenberger (65. Jonas Rogalski), Lukas Blauensteiner, Marco Bisignano, Yahav Davidovitch (65. Yunis Abou-El-Ela), Florian Weber (70. Paul Schmidt), Nico Wilhelm - Trainer: Andreas Budell
TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Felix Sambs, Maximilian König, Tarik Kluge (46. Jonas Engelhardt), Alper Diker (49. Joshua Nowood), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Moritz Niedworok (46. Ben Bauer), Marvin Vidal Chacón (72. Luis Monn), Owen Osagie (72. Lukas Hornung), Manuel Ring - Trainer: Christian Rodenwald
Tore: 1:0 Lukas Vollmer (10.), 1:1 Hendrik Hofgärtner (14.), 1:2 Moritz Niedworok (19.), 1:3 Owen Osagie (29.), 1:4 Manuel Ring (65.), 1:5 Marvin Vidal Chacón (71.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:30 Uhr
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
15:00

Morgen, 18:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
18:00