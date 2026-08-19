 2026-08-17T04:56:09.060Z

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BZL Süd LIVE: Garmisch-Partenkirchen mit Doppelrot - Moorenweis trifft

5. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Gastiert beim TSV Moorenweis: Der TSV Gilching/Argelsried.
Gastiert beim TSV Moorenweis: Der TSV Gilching/Argelsried. – Foto: Oliver Rabuser

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BZL Oberbayern Süd
Garmisch-P.
SVN München
Oberw.hofen
FC Kosova

In der englischen Woche stehen am Mittwochabend sechs Begegnungen in der Bezirksliga Süd an. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Mittwoch

Heute, 18:30 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
1
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
SVN München
SVN MünchenSVN München
5
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
1
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1
0

Heute, 19:30 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
1
1

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
1
1

Spiel am Donnerstag

Morgen, 19:45 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV München West
SV München WestSV München West
19:45