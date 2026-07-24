 2026-07-23T06:38:08.609Z

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BZL Süd LIVE: Garmisch-Partenkirchen dreht das Spiel binnen Minuten

1. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Reist nach Deisenhofen: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen.
Reist nach Deisenhofen: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen. – Foto: Sven Leifer, Markus Nebl

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BZL Oberbayern Süd
Garmisch-P.
SVN München
Oberw.hofen
FC Kosova

Die Bezirksliga Süd steht in den Startlöchern! Die zweite Mannschaft des FC Deisenhofen und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen eröffnen die neue Spielzeit mit ihrem Duell. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
3
1

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV München West
SV München WestSV München West
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SVN München
SVN MünchenSVN München
15:00

Morgen, 16:45 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
16:45

Spiele am Sonntag

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
14:00

So., 26.07.2026, 14:30 Uhr
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
14:30

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
15:00

So., 26.07.2026, 16:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
16:00