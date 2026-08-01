BZL Süd LIVE: GAP geht in Führung - Raisting im Rückstand

Am Samstag stehen drei Partien an: Der MTV München trifft auf Untermenzing, Garmisch-Partenkirchen empfängt Raisting und Pullach reist nach Oberweikertshofen. Der Spieltag in der Übersicht.
Der SV Waldeck Obermenzing siegte beim SV Bad Heilbrunn mit 3:0. Filip Vnuk stellte die Weichen in der 39. Minute auf Auswärtssieg, Florian Obermeier erhöhte nach einer gespielten Stunde. Vnuk setzte in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Waldeck Obermenzing führt die Tabelle in der Bezirksliga Süd mit nun sechs Punkten und einer Tordifferenz von 4:0 an, Bad Heilbrunn steht mit 0 Zählern und einer Tordifferenz von 0:5 auf dem vorletzten Platz.
SV Bad Heilbrunn – SV Waldeck Obermenzing 0:3
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Luis Meisl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz (16. Nikolas Hornacek), Anton Krinner (78. Nikolaus Pföderl), Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer (78. Vitus Richter), Tobias Bauer (46. Felix Gellner), Max Feirer (78. Simon Reichlmair) - Trainer: Walter Lang
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Alexander Hercog, Marco Stowasser, Florian Seizinger, Franz Huppert (85. Dominik Hercog), Maximilian Graf (68. Arianit Rexhepi), Fabian Giudice (56. Florian Obermeier), Hüseyin Ceker, Filip Vnuk, Jakob Weber, Christoph Seizinger (76. Robert Schmidt) - spielender Co-Trainer: Filip Vnuk
Tore: 0:1 Filip Vnuk (39.), 0:2 Florian Obermeier (61.), 0:3 Filip Vnuk (78.)
Der TSV Gilching-Argelsried bezwang den Aufsteiger FC Kosova München mit 3:1. Marvin Vidal Chacón brachte den TSV in der 22. Minute auf die Siegerstraße, Maximilian Hölzl machte den Doppelschlag nur zwei Zeigerumdrehungen später perfekt. In der 76. Minute lieferte Hölzl die Entscheidung, Shqipdon Ademi konnte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer markieren. Gilching-Argelsried schiebt sich vorerst auf den zweiten Platz, Kosova München ist Neunter.
TSV Gilching-Argelsried – FC Kosova München 3:1
TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Maximilian Hölzl, Maximilian König, Tarik Kluge, Quirin Wiedemann (67. Alper Diker), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Moritz Niedworok (56. Oliver Henecka), Marvin Vidal Chacón, Owen Osagie, Manuel Ring - Trainer: Christian Rodenwald
FC Kosova München: Granit Buqinca, Adnan Haxhaj, Manuel Ntum (57. Visar Aliji), Mevlud Sherifi (76. Besar Gjocaj), Edonis Krasniqi (79. Shkodran Uka), Kreshnik Nebihu, Florent Avdyli, Edon Prebreza, Shqipdon Ademi, Ervin Kurta (76. Valon Dedia) - Trainer: Michael Westermair
Tore: 1:0 Marvin Vidal Chacón (22.), 2:0 Maximilian Hölzl (24.), 3:0 Maximilian Hölzl (76.), 3:1 Shqipdon Ademi (90. Foulelfmeter)
Rot: Granit Buqinca (89./FC Kosova München/)