 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ticker
Die U23 des FC Deisenhofen verlor die letzten vier Spiele allesamt.
Die U23 des FC Deisenhofen verlor die letzten vier Spiele allesamt. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Folgt heute Niederlage Nummer 5 in Folge für den FCD?

15. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Den Auftakt des 15. Spieltags macht die Reserve des FC Deisenhofen mit ihrem Heimspiel gegen den MTV München. Der MTV steht mit 23 Punkten auf Platz 6, der FCD II hat 21 Punkte ein Spiel mehr auf dem Konto. Weitere Partien ab Samstag im Liveticker. Die Spiele in der Übersicht.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
19:30

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:00

Morgen, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:15

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
15:00

Spiele am Sonntag:

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
15:00

Aufrufe: 024.10.2025, 18:30 Uhr
Sarah GeorgiAutor