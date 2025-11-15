BZL Süd LIVE: FCP dreht Spiel – SCO deklassiert BCF – MTV gewinnt

Bisland haben wir leider noch keine Infos vom Sportgelände des MTV erhalten.

Der TSV Geiselbullach lebt wieder! Nach fünf Spielen ohne Dreier siegt der Aufsteiger beim FC Deisenhofen II mit 2:1 und klettert auf den 14. Platz, mit Sichtweite rettendes Ufer.

Der Matchwinner dürfte klar sein. Lysander Weiß sorgte zwischen der zwölften und 14. Minute mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang für den Dreier. Die Deisenhofener Reserve kam zwar durch Pablo Sliwka in der 81. Minute zum Anschluss, dieser wurde aber nur vier Minuten später mit Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Am 2:1-Endstand änderte dies nichts mehr.

FC Deisenhofen II – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:2

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer, Henrik Freitag, Eren Özbek, Maximilian Martin (76. Pablo Sliwka Seoane), Andreas Perneker (76. Sebastian Geigenberger), Lukas Blauensteiner (76. Lazar Cavnic), Marco Bisignano, Florian Weber (76. Vegas Niederdorfer), Noah Rehm, Tobias Seidl (62. Jonas Herrmann) - Trainer: Andreas Budell

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (62. Marc Egenhofer), Dennis Probst, Fitim Raqi, Lukas Bründl (84. Chahin Abdallah), Alessandro Einertshofer (91. Michael Angermaier), Lysander Weiß (74. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Lysander Weiß (12.), 0:2 Lysander Weiß (14.), 1:2 Pablo Sliwka Seoane (81.)

Rot: Pablo Sliwka Seoane (85./FC Deisenhofen II/)