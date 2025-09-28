BZL Süd LIVE: Dreifachschlag! Planegg dreht in Heilbrunn auf

Gleich fünf Partien beenden den 11. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd. Unter anderem kommt es in Polling zum Duell Letzter gegen Vorletzter. Planegg hingegen will mit einem Dreier in Heilbrunn an der Tabellenspitze dranbleiben. Die Liveticker.
Der SC Olching konnte das Spitzenspiel gegen die U23 des FC Deisenhofen für sich entscheiden. Kerem Kavuk brachte die Gastgeber nach nur sieben Minuten in Front, Ferenc Ambrus legte kurz darauf vom Punkt nach (20.). Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Deisenhofen selbst, Pablo Sliwka flog mit gelb-rot vom Platz (55.). Dennoch konnten die Gäste in Unterzahl verkürzen, Noah Rehm netzte nach genau einer Stunde. In der Schlussphase entschied Maximilian Sporbert dann die Partie zugunsten der Olchinger (86.). Olching führt die Tabelle mit nun vier Zähler Vorsprung auf Planegg-Krailling an, Deisenhofen bleibt Dritter.
SC Olching – FC Deisenhofen II 3:1
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Hofmann, Connor Punzelt (69. Moritz Vollmer), Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger (59. Maximilian Schwahn), Ferenc Ambrus, Patrick Huljina, Adnan Ribo (73. Maximilian Sporbert), Kerem Kavuk (87. Maximilian Herrmann), Omer Grbic (87. Elias Scheichlarabadi) - Trainer: Felix Mayer
FC Deisenhofen II: Johannes Widmann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer, Niklas Sagner (64. Maximilian Martin), Luke Gandl (85. Evrad Ngeukeu), Pablo Sliwka Seoane, Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner (85. Jonas Rogalski), Florian Weber (75. Jonas Herrmann), Noah Rehm (77. Vincent Bürstner) - Trainer: Andreas Budell
Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben)
Tore: 1:0 Kerem Kavuk (7.), 2:0 Ferenc Ambrus (20.), 2:1 Noah Rehm (60.), 3:1 Maximilian Sporbert (86.)
Gelb-Rot: Pablo Sliwka Seoane (55./FC Deisenhofen II/)
Neun Tore fielen am Samstagnachmittag zwischen dem FC Penzberg und dem MTV München - am Ende konnte sich die Heimelf über drei Zähler freuen. Nach 13 Minuten stand es bereits 2:0, Dominik Bacher war doppelt erfolgreich (10. und 13.). Lukas Ahrend verkürzte in Minute 25. Nach dem Pausentee ging es Schlag auf Schlag: Franz Fischer stellte auf 3:1 (46.), zwei Minuten später konnten die Gäste erneut verkürzen, diesmal traf Alexander Kaltner. Wiederum zwei Zeigerumdrehungen später konnte Dominik Bacher vom Punkt seinen dritten Tagestreffer markieren. In der 66. Minute traf Alex Kaltner zum ingesamt dritten Anschluss für MTV. Die Aufholjagd der Münchner wurde durch den Platzverweis von Leon Remmelberger durchkreuzt (84.). In Überzahl entschied Samir Neziri kurz vor Schluss die Partie (89.), Bacher konnte seine Leistung mit seinem vierten Treffer krönen (90.+2). Penzberg und MTV München tauschen die Tabellenplatzierungen, stehen mit 17 Punkten aber nah beieinander auf den Rängen sechs und sieben.
1. FC Penzberg – MTV 1879 München 6:3
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Florian Langenegger (46. Emil Mergenhagen), Mirko Ramcic, Ugurkan Verep (90. Sinan Grgic), Murat Ersoy, Samir Neziri, Denis Grgic (46. Fatih Kocyigit), Franz Fischer, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild (62. Hubert Bichlmaier), Moritz Schlehe (50. Franz Folda), Luca Roth, Valentin Dammasch, Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Albert Rachi (66. Philipp Skodic), Vincenzo Potenza (46. Franz Mullai), Alexander Kaltner - Trainer: Alexander Kaltner
Tore: 1:0 Dominik Bacher (10.), 2:0 Dominik Bacher (13.), 2:1 Lukas Ahrend (25.), 3:1 Franz Fischer (46.), 3:2 Alexander Kaltner (48.), 4:2 Dominik Bacher (50. Foulelfmeter), 4:3 Alexander Kaltner (66. Foulelfmeter), 5:3 Samir Neziri (89.), 6:3 Dominik Bacher (90.+2)
Gelb-Rot: Leon Remmelberger (84./MTV 1879 München/)
Die Serie des SV Waldeck Obermenzing setzte sich auch im Auswärtsspiel in Denklingen fort. Waldeck ging bereits in der ersten Halbzeit in Führung und siegte am Ende mit 2:0 (1:0). Kurz vor der Pause brachte Florian Seizinger die Gäste in Führung (43.).
In der zweiten Halbzeit legte Waldeck Obermenzing nach. Kurz nach dem Wiederanpfiff war es Florian Graf, der auf 2:0 stellte (52.). Ein Aufbäumen des VfL Denklingen blieb aus. Während Waldeck auf Platz vier der Tabelle steht, muss Denklingen aufpassen, nicht weiter in die untere Tabellenhälfte zu rutschen.
VfL Denklingen – SV Waldeck Obermenzing 0:2
VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif, Moritz Tikovsky (85. Johannes Mayr), Raphael Zwerschke (86. Johannes Greif), Armin Sporer, Hannes Rambach, Michael Stahl, Elias Greinacher (66. Ludwig Kirchbichler), Peter Kinast (52. Christoph Schmitt) - Trainer: Christoph Schmitt
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Florian Seizinger, Erion Rexhepi, Alexander Hercog, Philipp Kaiser, Fabian Giudice, Hüseyin Ceker (70. Maximilian Graf), Florian Graf (78. Marc Bedronka), Christoph Seizinger, Joel Arthur (66. Philip Schemat), Ben Schüller (84. Moritz Metten) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Schiedsrichter: Fabian Gebhardt - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Florian Seizinger (43.), 0:2 Florian Graf (52.)