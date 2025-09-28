BZL Süd LIVE: Dreifachschlag! Planegg dreht in Heilbrunn auf

Der SC Olching konnte das Spitzenspiel gegen die U23 des FC Deisenhofen für sich entscheiden. Kerem Kavuk brachte die Gastgeber nach nur sieben Minuten in Front, Ferenc Ambrus legte kurz darauf vom Punkt nach (20.). Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Deisenhofen selbst, Pablo Sliwka flog mit gelb-rot vom Platz (55.). Dennoch konnten die Gäste in Unterzahl verkürzen, Noah Rehm netzte nach genau einer Stunde. In der Schlussphase entschied Maximilian Sporbert dann die Partie zugunsten der Olchinger (86.). Olching führt die Tabelle mit nun vier Zähler Vorsprung auf Planegg-Krailling an, Deisenhofen bleibt Dritter.

Neun Tore fielen am Samstagnachmittag zwischen dem FC Penzberg und dem MTV München - am Ende konnte sich die Heimelf über drei Zähler freuen. Nach 13 Minuten stand es bereits 2:0, Dominik Bacher war doppelt erfolgreich (10. und 13.). Lukas Ahrend verkürzte in Minute 25. Nach dem Pausentee ging es Schlag auf Schlag: Franz Fischer stellte auf 3:1 (46.), zwei Minuten später konnten die Gäste erneut verkürzen, diesmal traf Alexander Kaltner. Wiederum zwei Zeigerumdrehungen später konnte Dominik Bacher vom Punkt seinen dritten Tagestreffer markieren. In der 66. Minute traf Alex Kaltner zum ingesamt dritten Anschluss für MTV. Die Aufholjagd der Münchner wurde durch den Platzverweis von Leon Remmelberger durchkreuzt (84.). In Überzahl entschied Samir Neziri kurz vor Schluss die Partie (89.), Bacher konnte seine Leistung mit seinem vierten Treffer krönen (90.+2). Penzberg und MTV München tauschen die Tabellenplatzierungen, stehen mit 17 Punkten aber nah beieinander auf den Rängen sechs und sieben.

Die Serie des SV Waldeck Obermenzing setzte sich auch im Auswärtsspiel in Denklingen fort. Waldeck ging bereits in der ersten Halbzeit in Führung und siegte am Ende mit 2:0 (1:0). Kurz vor der Pause brachte Florian Seizinger die Gäste in Führung (43.).

In der zweiten Halbzeit legte Waldeck Obermenzing nach. Kurz nach dem Wiederanpfiff war es Florian Graf, der auf 2:0 stellte (52.). Ein Aufbäumen des VfL Denklingen blieb aus. Während Waldeck auf Platz vier der Tabelle steht, muss Denklingen aufpassen, nicht weiter in die untere Tabellenhälfte zu rutschen.

VfL Denklingen – SV Waldeck Obermenzing 0:2

VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif, Moritz Tikovsky (85. Johannes Mayr), Raphael Zwerschke (86. Johannes Greif), Armin Sporer, Hannes Rambach, Michael Stahl, Elias Greinacher (66. Ludwig Kirchbichler), Peter Kinast (52. Christoph Schmitt) - Trainer: Christoph Schmitt

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Florian Seizinger, Erion Rexhepi, Alexander Hercog, Philipp Kaiser, Fabian Giudice, Hüseyin Ceker (70. Maximilian Graf), Florian Graf (78. Marc Bedronka), Christoph Seizinger, Joel Arthur (66. Philip Schemat), Ben Schüller (84. Moritz Metten) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Fabian Gebhardt - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Florian Seizinger (43.), 0:2 Florian Graf (52.)