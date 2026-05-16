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BZL Süd LIVE: Doppelschlag Penzberg - Raisting & Bullach im Fernduell
30. Spieltag der Bezirksliga Süd
von Paul Ruser · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser
Raisting (rot) oder Geiselbullach (grau) – wer sichert sich den letzten Platz am rettende Ufer? – Foto: Tamara Rabuser
Letzter Spieltag in der Bezirksliga Süd! Die meisten Entscheidungen sind bereits getroffen, nur noch ein Platz am rettenden Ufer ist zu vergeben. Der TSV Geiselbullach und der SV Raisting kämpfen um diesen im Fernduell.