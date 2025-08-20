BZL Süd LIVE: Deisenhofener Reserve überrollt Wolfratshausen

Geiselbullach feiert auswärts bei Waldeck Obermenzing den ersten Saisonsieg. Für Waldeck ist die 1:3-Niederlage ein Rückschlag. Die Gäste sorgten mit einem frühen Doppelschlag für klare Verhältnisse. Felix Thurner brachte den Aufsteiger in Führung (2.), Lukas Bründl erhöhte auf 2:0 (8.).

In der zweiten Halbzeit machte Geiselbullach alles klar. Lysander Weiß erhöhte auf 3:0 aus Sicht der Gäste (72.). Obermenzing kam durch Franz Huppert zwar noch einmal ran (83.), am Ende blieb es aber bei der Niederlage.

Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: "Wir haben uns für das Spiel viel vorgenommen, wollten den Gegner früh stören und zielstrebig nach vorne spielen – dieser Plan ist vor allem am Anfang zu 100 % aufgegangen. Wir haben uns mit zwei frühen Toren belohnt, was uns in die Karten gespielt hat. In der zweiten Hälfte verpassen wir es, den Deckel darauf zu machen. Wir vergeben in dieser Phase einen Elfmeter, haben viele Chancen und ein nicht gegebenes Abseitstor. Wir machen dann zu einem späteren Zeitpunkt das 3:0. Anschließend ist Waldeck zehn Minuten vor dem Ende zum Anschlusstreffer gekommen. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg – eine tolle Reaktion meines Teams auf die letzten drei Niederlagen. Für uns war es wichtig, dass wir jetzt den ersten Sieg geholt und den Anschluss zu den anderen Teams hergestellt haben."

SV Waldeck Obermenzing – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:3

SV Waldeck Obermenzing: David Novak, Lukas Obergrußberger, Luis Härtel (20. Florian Seizinger), Abbas Syed Hassan, Philipp Kaiser, Maximilian Graf, Moritz Metten (61. Ben Schüller), Hüseyin Ceker (71. Alexander Hercog), Florian Graf (61. Franz Huppert), Christoph Seizinger, Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Florian Peters, Louis Frank, Maximilian Morstein (56. Marc Tristl), Tim Greiner, Felix Thurner (69. Marc Egenhofer), Fitim Raqi, Lukas Bründl, Alessandro Einertshofer (94. Lukas Schuhmann), Karl Sdzuy, Lysander Weiß (81. Michael Angermaier) - Trainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Felix Thurner (2.), 0:2 Lukas Bründl (8.), 0:3 Lysander Weiß (72.), 1:3 Franz Huppert (83.)