 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Deisenhofen schockt 1860-Gegner ‒ Pullach empfängt SVP

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Es ist alles angerichtet für den 3. Spieltag der Bezirksliga Süd. 1860-Pokalgegner Geiselbullach empfängt den FC Deisenhofen II. Absteiger SC Olching ist zu Gast in Wolfratshausen und der SV Pullach spielt gegen den SV Planegg. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
0
2

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SC Olching
SC OlchingSC Olching
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
0
0

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:00

Aufrufe: 09.8.2025, 14:00 Uhr
Tobias HöllrichAutor