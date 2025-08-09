Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Dieter Metzler
BZL Süd LIVE: Deisenhofen schockt 1860-Gegner ‒ Pullach empfängt SVP
Es ist alles angerichtet für den 3. Spieltag der Bezirksliga Süd. 1860-Pokalgegner Geiselbullach empfängt den FC Deisenhofen II. Absteiger SC Olching ist zu Gast in Wolfratshausen und der SV Pullach spielt gegen den SV Planegg. Wir berichten im Live-Ticker.