BZL Süd LIVE: Deisenhofen II will bei Kellerkind aus der Krise

18. Spieltag der Bezirksliga Süd

Das letzte Mal Bezirksliga Süd in diesem Jahr. Am 18. Spieltag empfängt die Reserve des FC Deisenhofen nach zuletzt schwankender Form den TSV Geiselbullach. Denklingen spielt gegen starke Untermenzinger.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
19:30

Heute, 20:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
20:00

Spiele am Samstag:

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SV Polling
SV PollingSV Polling
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:00

Morgen, 18:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
18:00
.

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:30

Mi., 29.04.2026, 19:00 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
19:00

Spiele am Sonntag:

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:30

