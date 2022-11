BZL Süd LIVE: Deckel drauf! Müller trifft für 1. FC GAP 17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Der SV Bad Heilbrunn hatte am Sonntagnachmittag den SV Aubing zu Gast. In der 26. Minute gingen die Hausherren durch Kevin Diemb in Führung. Nur neun Minuten später erhöhten sie durch Benedikt Specker (35.) sogar auf 2:0. Mit dem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch Artin Shamolli (54.) zum Anschlusstreffer. Bei dem sollte es aber bleiben und somit stand der HSV schließlich als Sieger da.

SV Bad Heilbrunn – SV Aubing München 2:1

SV Bad Heilbrunn: Christoph Hüttl, Kevin Diemb (88. Franz Schnitzlbaumer), Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Anton Krinner (90. Sebastian Ammer), Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Andreas Specker (90. Dominik Drotleff), Anton Pappritz, Benedikt Specker (78. Maximilian Lechner) - Trainer: Walter Lang

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Abdul Bassit Djobo, Quirin Hoesch, Marcel Jukic (81. Benjamin Huber), Patrick Bäumle, Taophik Medjessiribi (81. Nicolas Espich), Taha Bulut, Artin Shamolli, Athanasios Savvas, Pasquale Tortora (46. Mark Koller) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Melissa Schreiner (Schechen) - Zuschauer: 225

Tore: 1:0 Kevin Diemb (26.), 2:0 Benedikt Specker (35.), 2:1 Artin Shamolli (54.)