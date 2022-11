BZL Süd LIVE: Berg sendet Lebenszeichen – SVA vor nächstem Dreier? Der 18. Spieltag im Live-Ticker

Um 15.00 Uhr kommt es in der Bezirksliga Süd zum absoluten Derbykracher. Der Tabellenführer aus Garmisch-Partenkirchen empfängt den TSV 1865 Murnau. Davor ist Abstiegskampf pur angesagt: Der SV Aubing muss nach dem Sieg am Donnerstagabend schon wieder ran und ist in Neuried im Einsatz. Parallel dazu empfängt der MTV mit dem Rücken zur Wand die BCF Wolfratshausen. Die "Upfer Buam" empfangen den stark aufspielenden Aufsteiger aus Neuhadern.

Der 1. FC Penzberg und der SV Bad Heilbrunn teilten sich im Freitagabendspiel die Punkte. Die Partie endete 1:1. Bad Heilbrunn verpasste es damit vorübergehend am TSV Murnau vorbeizuziehen und auf den zweiten Tabellenplatz zu springen. Auch der FC Penzberg hätte einen Sieg benötigt, um an die Aufstiegsränge anzuschließen.

Die erste Hälfte verlief torlos und es ging mit 0:0 in die Kabine. Penzberg kam wacher aus der Pause und ging nach 51 Minuten durch Durim Gjocaj in Führung. Maximilian Schnitzlbaumer konterte in der 70. Spielminute zum 1:1, was auch den Endstand bedeutete.

1. FC Penzberg – SV Bad Heilbrunn 1:1

1. FC Penzberg: Daniel Baltzer, Fazlican Verep, Maximilian Gerg, Josef Siegert, Marco Hiry, Mirko Ramcic, Gabriel Taffertshofer, Efe Kurtar, Durim Gjocaj (64. Uros Puskas), Maximilian Kalus, Denis Grgic - Trainer: Daniel Baltzer - Trainer: Maximilian Bauer - Trainer: Simon Ollert

SV Bad Heilbrunn: Christoph Hüttl, Kevin Diemb (57. Maximilian Lechner), Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Andreas Specker (86. Sebastian Mertens), Anton Pappritz, Benedikt Specker - Trainer: Walter Lang

Schiedsrichter: Lukas Rehekampff (Landsberg am Lech) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Durim Gjocaj (51.), 1:1 Maximilian Schnitzlbaumer (70.)