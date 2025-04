BZL Süd LIVE: Bad Heilbrunn lässt Habach keine Chance

Zwei Nachholpartien des 19. Spieltags des Bezirksliga Oberbayern Süd stehen am Mittwochabend auf dem Programm. Im Nachbarschafts-Derby braucht der ASV Habach am besten drei Punkte gegen den SV Bad Heilbrunn, um noch eine realistische Chance auf die direkten Nichtabstiegsplätze zu wahren. Der SV Waldperlach will gegen den FC Wacker München genau das verhindern, während die Münchner Platz Zwei anvisieren. Die Liveticker.