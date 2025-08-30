BZL Süd LIVE: Bacher schockt SC Olching im Topspiel

Der TSV Geiselbullach wartet weiter auf den Befreiungsschlag. Im Spiel gegen den Landesligaabsteiger aus Pullach reicht eine zwischenzeitliche Führung dank Treffern von Thurner und Egenhofer nicht zum Dreier, da der SVP in Form von Maurus Miller zzwanzig Minuten vor Schluss das Spiel drehte.

Durch die erneute Niederlage hängt der TSV weiter im Tabellenkeller, Pullach rückt auf Rang acht.

TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Pullach 2:3

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Florian Peters, Louis Frank, Tim Greiner, Felix Thurner, Michael Scharpf (77. Sebastian Schäfer), Roman Fuchs (73. Lukas Bründl), Fitim Raqi, Marc Egenhofer (69. Michael Angermaier), Alessandro Einertshofer (83. Lukas Schuhmann), Karl Sdzuy (73. Maximilian Morstein) - Trainer: Stefan Held

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Jasal Mansaray (75. Leonhard Mayerfoels), Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Maurus Miller (88. Evaldy Tunga), Sanntino Pandza (88. Zakarie Abukar Mudei), Moritz Golüke (83. Filip Lazic) - Trainer: Fabian Beigl

Tore: 0:1 David Perl (34.), 1:1 Felix Thurner (45.), 2:1 Marc Egenhofer (57.), 2:2 Moritz Golüke (64.), 2:3 Maurus Miller (68.)