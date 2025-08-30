 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Bacher schockt SC Olching im Topspiel

7. Spieltag in der Bezirksliga Süd

Der 7. Spieltag der Bezirksliga Süd steht in den Startlöchern. Geiselbullach empfängt den SV Pullach. Der BCF muss gegen Aufsteiger MTV München ran, Bad-Heilbrunn empfängt Denklingen und der 1. FC Penzberg spielt gegen den SC Olching im Topspiel.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
2
3
Abpfiff

Der TSV Geiselbullach wartet weiter auf den Befreiungsschlag. Im Spiel gegen den Landesligaabsteiger aus Pullach reicht eine zwischenzeitliche Führung dank Treffern von Thurner und Egenhofer nicht zum Dreier, da der SVP in Form von Maurus Miller zzwanzig Minuten vor Schluss das Spiel drehte.

Durch die erneute Niederlage hängt der TSV weiter im Tabellenkeller, Pullach rückt auf Rang acht.

TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Pullach 2:3
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Florian Peters, Louis Frank, Tim Greiner, Felix Thurner, Michael Scharpf (77. Sebastian Schäfer), Roman Fuchs (73. Lukas Bründl), Fitim Raqi, Marc Egenhofer (69. Michael Angermaier), Alessandro Einertshofer (83. Lukas Schuhmann), Karl Sdzuy (73. Maximilian Morstein) - Trainer: Stefan Held
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Jasal Mansaray (75. Leonhard Mayerfoels), Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Maurus Miller (88. Evaldy Tunga), Sanntino Pandza (88. Zakarie Abukar Mudei), Moritz Golüke (83. Filip Lazic) - Trainer: Fabian Beigl
Tore: 0:1 David Perl (34.), 1:1 Felix Thurner (45.), 2:1 Marc Egenhofer (57.), 2:2 Moritz Golüke (64.), 2:3 Maurus Miller (68.)

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
2
4

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SC Olching
SC OlchingSC Olching
1
0

Heute, 15:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
0
0

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:00

