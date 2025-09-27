BZL Süd LIVE: Bacher eröffnet Torreigen für Penzberg - Olching vorn

Die Serie des SV Waldeck Obermenzing setzte sich auch im Auswärtsspiel in Denklingen fort. Waldeck ging bereits in der ersten Halbzeit in Führung und siegte am Ende mit 2:0 (1:0). Kurz vor der Pause brachte Florian Seizinger die Gäste in Führung (43.).

In der zweiten Halbzeit legte Waldeck Obermenzing nach. Kurz nach dem Wiederanpfiff war es Florian Graf, der auf 2:0 stellte (52.). Ein Aufbäumen des VfL Denklingen blieb aus. Während Waldeck auf Platz vier der Tabelle steht, muss Denklingen aufpassen, nicht weiter in die untere Tabellenhälfte zu rutschen.

VfL Denklingen – SV Waldeck Obermenzing 0:2

VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif, Moritz Tikovsky (85. Johannes Mayr), Raphael Zwerschke (86. Johannes Greif), Armin Sporer, Hannes Rambach, Michael Stahl, Elias Greinacher (66. Ludwig Kirchbichler), Peter Kinast (52. Christoph Schmitt) - Trainer: Christoph Schmitt

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Florian Seizinger, Erion Rexhepi, Alexander Hercog, Philipp Kaiser, Fabian Giudice, Hüseyin Ceker (70. Maximilian Graf), Florian Graf (78. Marc Bedronka), Christoph Seizinger, Joel Arthur (66. Philip Schemat), Ben Schüller (84. Moritz Metten) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Fabian Gebhardt - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Florian Seizinger (43.), 0:2 Florian Graf (52.)

Spiele am Sonntag