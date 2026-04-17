 2026-04-16T10:11:10.190Z

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BZL Süd LIVE: Aufstiegsaspiranten Olching und Gilching gefordert

26. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Bleibt der TSV Gilching am SVP dran?
Bleibt der TSV Gilching am SVP dran? – Foto: Dieter Metzler

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BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Die Jagd des TSV Gilching-Argelsried auf den SV Planegg geht weiter. Am Freitagabend trifft der TSV auf den SV Raisting. Außerdem ist Tabellenführer SC Olching bei der U23 des FC Deisenhofen zu Gast.

Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SC Olching
SC OlchingSC Olching
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:00

Spiele am Sonntag

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
15:00