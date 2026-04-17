Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
BZL Süd LIVE: Aufstiegsaspiranten Olching und Gilching gefordert
26. Spieltag der Bezirksliga Süd
von Luca Hayden · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Bleibt der TSV Gilching am SVP dran? – Foto: Dieter Metzler