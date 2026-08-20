BZL Süd LIVE: Aufsteiger knipst bei ungeschlagenem Waldeck

Der 1. FC Penzberg hat sich beim SV Raisting mit 2:1 durchgesetzt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Dominik Bacher die Gäste in der 54. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nur 13 Minuten später legte Tino Reich nach und erhöhte auf 2:0. In der 90. Minute flog Raistings Gianluca Zandt mit gelb-rot vom Platz. In Unterzahl gelang den Gastgebern tief in der Nachspielzeit durch Marius Suchanoff zwar noch der Anschlusstreffer zum 1:2 (90.+3), für einen Punktgewinn kam dieser jedoch zu spät. Penzberg ist nun Zweiter, Raisting muss sich mit Platz neun zufrieden geben.

In der 65. Minute schnürte Ademi seinen Dreierpack und stellte auf 4:0. Der SVN gab sich allerdings nicht geschlagen: Sadiq Baba Kyari verkürzte in der 77. Minute, ehe Volkan Akdemir drei Minuten vor dem Ende sogar noch das 2:4 erzielte. Den Schlusspunkt setzte aber Kosova, Visar Aliji netzte in der 90. Minute zum 5:2-Endstand. Kosova konnte seinen ersten Saisonsieg einfahren und auf Platz 13 klettern, der SVN München ist das Schlusslicht der Liga.

Der FC Kosova München hat den SVN München deutlich mit 5:2 besiegt. Mann des Tages war Shqipdon Ademi, der gleich dreimal traf. Bereits in der sechsten Minute brachte er die Hausherren früh in Führung. Kreshnik Nebihu erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0, ehe Ademi noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse sorgte (37.).

Der SV Untermenzing konnte sich dank eines späten Treffers über drei Punkte gegen den SC Oberweikertshofen freuen. Als vieles auf eine torlose Punkteteilung hindeutete, schlugen die Gastgeber doch noch zu. Jakob Renner erzielte in der 88. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 und sorgte damit für späten Jubel in Untermenzing. Untermenzing ist nun Fünfter, Oberweikertshofen fällt auf Rang 14 zurück.

Der TSV Moorenweis hat sich mit 2:0 gegen den TSV Gilching-Argelsried durchgesetzt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Dominik Widemann die Gastgeber in der 55. Minute auf die Siegerstraße. Gilching fand anschließend keine passende Antwort, stattdessen machte Moorenweis in der Schlussphase alles klar. Michael Müller traf in der 79. Minute zum 2:0 und sorgte damit für die Entscheidung. Mit dem Heimsieg kann sich Moorenweis über die Pole Position freuen, Gilching-Argelsried ist Sechster.

TSV Moorenweis – TSV Gilching-Argelsried 2:0

TSV Moorenweis: Andreas Pauker, Patrick Saur, Sebastian Bonfert, Kilian Lachmayr, Benedikt Dumhard (8. Thomas Maier), Johann Dietrich, Moritz Furtner (60. Christian Grabler), Louis Pöltl (68. Michael Müller), Kilian Knöferl, Paul Pöltl, Dominik Widemann (87. Tobias Bingießer) - spielender Co-Trainer: Sebastian Bonfert - Trainer: Sebastian Baumert - spielender Co-Trainer: Tobias Heinzinger

TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Maximilian Hölzl, Jonas Engelhardt, Maximilian König, Tarik Kluge, Quirin Wiedemann (87. Lukas Hornung), Alper Diker (60. Oskar Kozianka), Ben Bauer (46. Hendrik Hofgärtner), Marvin Vidal Chacón, Owen Osagie, Manuel Ring - Trainer: Christian Rodenwald

Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Dominik Widemann (55.), 2:0 Michael Müller (79.)

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen und der SV Bad Heilbrunn haben sich mit 1:1 getrennt. Kurz vor der Pause gingen die Gäste in Führung: Dominik Hoch traf in der 42. Minute zum 1:0 für Bad Heilbrunn. Nach dem Seitenwechsel gelang den Hausherren die Antwort, Philipp Solleder erzielte in der 56. Minute den Ausgleich. Anschließend schwächte sich Garmisch gleich doppelt selbst: Zunächst sah Lucas Pfefferle in der 69. Minute die rote Karte, nur drei Minuten später musste auch Mouhammadou Ndiaye vorzeitig vom Platz. Trotz doppelter Unterzahl brachten die Hausherren das 1:1 über die Zeit und sicherten sich einen Punkt. Garmisch-Partenkirchen steht auf Rang 15, Bad Heilbrunn ist Zehnter. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – SV Bad Heilbrunn 1:1

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Stefan Schwinghammer, Jakob Jörg, Philippe Schulz, Michael Gladiator, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Robin Reiter, Mohamed Karim, Michel Naber, Leon William Tonder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, Justin Rösch, Nikolaus Pföderl, Ludwig Buchmair, Simon Reichlmair, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Nikolas Hornacek, Dominik Hoch - Trainer: Walter Lang

Tore: 0:1 Dominik Hoch (42.), 1:1 Philipp Solleder (56.)

Rot: Lucas Pfefferle (69./1.FC Garmisch-Partenkirchen/)

Rot: Mouhammadou Ndiaye (72./1.FC Garmisch-Partenkirchen/)