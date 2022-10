BZL Süd LIVE: Aubing und Neuhadern - wer holt die Big Points? 12. Spieltag im Liveticker

Der 1. FC Penzberg und der SV Raisting trennen sich in einem am Ende hitzigen Spiel unentschieden. Der FC Hellas gewinnt auswärts beim SC Unterpfaffenhofen-Germering dank einer starken zweiten Halbzeit. Im Top-Spiel schlägt der 1. FC GAP den SV Bad Heilbrunn deutlich und übernimmt die Tabellenführung. Der MTV Berg behält drei Punkte zu Hause gegen die Gäste aus Großhadern. Am Sonntag ist der SV Aubing beim Aufsteiger aus Neuhadern gefordert. Der Live-Ticker.

Machtdemonstration dahoam im Top-Spiel: Der FC Garmisch-Partenkirchen hat eindrucksvoll die Tabellenführung der Bezirksliga Süd erobert. Mit dem SV Bad Heilbrunn gastierte der bisherige Spitzenreiter am Sportplatz am Gröben, war aber der geballten Offensivpower des GAP an diesem Nachmittag nicht gewachsen.

Der MTV Berg hat einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Am Samstagnachmittag kamen die Berger besser in die Partie gegen den TSV Großhadern und in der 29. Minute durch Anes Besic in Führung. Der Großhaderner Simon Strasser konnte noch vor der Pause ausgleichen. Das Spiel sah in der Folge lange nach einer für beide ungenügenden Punkteteilung aus, ehe Bernhard Kresta den MTV in der 85. Minute erlöste. Der 32-Jährige traf zur 2:1-Führung und verhalf damit seinem Team zu ganz wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf. Der TSV Großhadern bleibt in der Folge nach elf Spieltagen mit nur fünf Punkten Tabellenletzter. Ein Platz darüber steht der MTV Berg mit doppelt so vielen Punkten.

MTV Berg/Würmsee – TSV Großhadern 2:1

MTV Berg/Würmsee: Akos Bohl, Khatab Ezetkhel Stoman, Florian Auburger, Sarek Suplit (59. John Gerlach), Phillip Binder, Mijo Crnjak (90. Benjamin Kunick), Niklas Betz, Luca Bücker, Bernhard Kresta, Anes Besic (70. Patrick Allihn), Matteo Reitberger - Trainer: Wolfgang Krebs

TSV Großhadern: Maximilian Moos, Alexander Gula (79. Boris Filipovic), Daniel Zielinski, Suhal Moradi (61. Abdel Saber Akpo), Sandro Khabiri, Simon Strasser (71. Octavian Dragan), Michael Pautz, Serhii Kuritskyi, Hannes Wimmer, Khareem Zelmat (71. Albert Rudnik), Yusuf Aykac (79. Jeremy Stubhan)

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Anes Besic (29.), 1:1 Simon Strasser (38.), 2:1 Bernhard Kresta (85.)

Gelb-Rot: Daniel Zielinski (90./TSV Großhadern/)

Sonntag: