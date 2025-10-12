BZL Süd LIVE: Anschlusstreffer vor der Halbzeit– MTV mit hoher Führung

Am Sonntag stehen in der Bezirksliga Süd fünf Partien an. Vier davon finden ab 14 Uhr statt. Der BFC Wolfratshausen reist nach Raisting, Ohlstadt empfängt Geiselbullach Neu-Esting, der MTV gastiert in Denklingen und Untermenzing fährt zum SV Polling. Um 14:15 Uhr empfängt Heilbrunn den SV Pullach.

Heute, 14:00 Uhr SV Raisting SV Raisting BCF Wolfratshausen BCF Wolfratshausen 0 0 PUSH

Spiele am Samstag:

Top-Spiel stand drauf, Top-Spiel war drin! Das Top-Duell des Spieltags zwischen dem Tabellenprimus aus Planegg und den Verfolgern aus Olching endet mit 3:3. Die erste Halbzeit war wie ein Planegg-Traum. Mario Simic eröffnete den Tor-Regen in Minute elf, Aleksander Demonjic erhöhte drei Minuten später und Amani Mbaraka erzielte in der 37. Minute das 3:0. Doch dann kam der Pausentee und eine Leistungssteigerung der Heimherren. Die Olchinger verkürzten in Minute 51 durch Jakob Zißelsberger, trafen durch Florian Hofmann in Minute 56 und glichen in der 78. Minute zum 3:3-Endstand aus. SC Olching – SV Planegg-Krailling 3:3

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer (80. Connor Punzelt), Niklas Uhle (52. Florian Obermeier), Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (46. Luka Batarilo-Cerdic), Kerem Kavuk, Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (25. Valentino Gavric), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic (90. Matej Bonic), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (81. Dario Matijevic), Ante Kraljevic (80. Leonardo Lajqi), Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac (65. Stefan Mikerevic) - Trainer: Pero Vidak

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 295

Tore: 0:1 Mario Simic (11.), 0:2 Aleksander Demonjic (14.), 0:3 Amani Mbaraka (37.), 1:3 Jakob Zißelsberger (51.), 2:3 Florian Hofmann (56.), 3:3 Leon Heinzlmair (78.)

Penzberg gewinnt zuhause gegen Gilching und schnappt sich damit die nächsten drei Zähler. Nach 25 Minuten stand es 1:0 für die Heimherren – Dominik Bacher schob zum 1:0 ein. Die Gäste blieben aber dran und glichen in der 45. Minute durch Louis Fleddermann aus. Penzberg führte jedoch wieder ab der 79. Minute, als Samir Neziri den 2:1-Siegtreffer erzielte. 1. FC Penzberg – TSV Gilching-Argelsried 2:1

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Samir Neziri, Fatih Kocyigit (70. Josef Siegert), Denis Grgic (59. Sinan Grgic), Franz Fischer, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Tarik Kluge, Oliver Henecka, Marco Brand (59. Ben Bauer), Alper Diker (59. Quirin Wiedemann), Jasin Uka, Louis Fleddermann (59. Daniel Yordanov), Manuel Eichberg, Leander Kraus (70. Jomarcio Augusto), Gianmauro Masella (58. Jonathan Krukow) - Trainer: Christian Rodenwald

Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Dominik Bacher (25.), 1:1 Louis Fleddermann (45.), 2:1 Samir Neziri (79.)

Spiel am Freitag: