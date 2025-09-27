 2025-09-26T13:47:28.965Z

Will gegen Deisenhofen II weiter jubeln: Der SC Olching.
Will gegen Deisenhofen II weiter jubeln: Der SC Olching. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Ambrus legt für Olching nach - Penzberg gegen MTV

11. Spieltag der Bezirksliga Süd

Am Samstag steigt in der Bezirksliga Süd zwischen dem Ersten Olching und der U23 von Deisenhofen das Highlight des Spieltags. Außerdem gastiert der MTV München in Penzberg. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
2
0

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:30live

Spiel am Freitag

Gestern, 19:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
0
2
Abpfiff

Die Serie des SV Waldeck Obermenzing setzte sich auch im Auswärtsspiel in Denklingen fort. Waldeck ging bereits in der ersten Halbzeit in Führung und siegte am Ende mit 2:0 (1:0). Kurz vor der Pause brachte Florian Seizinger die Gäste in Führung (43.).

In der zweiten Halbzeit legte Waldeck Obermenzing nach. Kurz nach dem Wiederanpfiff war es Florian Graf, der auf 2:0 stellte (52.). Ein Aufbäumen des VfL Denklingen blieb aus. Während Waldeck auf Platz vier der Tabelle steht, muss Denklingen aufpassen, nicht weiter in die untere Tabellenhälfte zu rutschen.

VfL Denklingen – SV Waldeck Obermenzing 0:2
VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif, Moritz Tikovsky (85. Johannes Mayr), Raphael Zwerschke (86. Johannes Greif), Armin Sporer, Hannes Rambach, Michael Stahl, Elias Greinacher (66. Ludwig Kirchbichler), Peter Kinast (52. Christoph Schmitt) - Trainer: Christoph Schmitt
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Florian Seizinger, Erion Rexhepi, Alexander Hercog, Philipp Kaiser, Fabian Giudice, Hüseyin Ceker (70. Maximilian Graf), Florian Graf (78. Marc Bedronka), Christoph Seizinger, Joel Arthur (66. Philip Schemat), Ben Schüller (84. Moritz Metten) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Schiedsrichter: Fabian Gebhardt - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Florian Seizinger (43.), 0:2 Florian Graf (52.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

Morgen, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
14:15

