 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

BZL SÜD LIVE: 1. FC GAP verkürzt kurz vor der Pause

4. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Marcel Huse · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser
Kommt der 1. FC GAP heute zum ersten Dreier?
Kommt der 1. FC GAP heute zum ersten Dreier? – Foto: Oliver Rabuser

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BZL Oberbayern Süd
Garmisch-P.
SVN München
Oberw.hofen
FC Kosova

Am Freitagabend kommt es in Gilching zu einem prominenten Duell. Der Landesliga-Absteiger aus Garmisch-Partenkirchen kämpft um den ersten Dreier. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
2
1

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
16:00

Spiele am Sonntag

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
13:30

So., 16.08.2026, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:15

So., 16.08.2026, 14:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:30