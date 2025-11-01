BZL Süd: Last-Minute-Remis – Tore wie am laufenden Band

Am Samstag des 16. Spieltag stand in der Bezirksliga Süd eine Partie an. Der 1. FC Penzberg empfing den SV Untermenzing.

Am Samstagnachmittag fielen in Penzberg sechs Tore. Den Torregen eröffnete Fazlican Verep in der 32. Spielminute. Keine 60 Sekunden später glich der SVU durch Paul Greger aus und erzielte anschließend direkt noch ein zweites (33./36.). Torschütze zum Blitztor war Tobias Halfmann. Die Gastgeber reagierten kurz vorm Halbzeitpfiff. Dominik Bacher glich zum 2:2 aus (44.).

Im zweiten Durchgang erhöhte Abdou Tchagodomou auf 3:2 für die Gäste. Ehe der Unparteiische die Partie beenden wollte, meldeten sich die Gastgeber wieder und verkürzten durch Marco Hingy auf 3:3 (90.).