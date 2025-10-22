BZL Süd: Kreisliga-Aufsteiger teilen sich Punkte im Kellerduell

Im Nachholspiel des 2. Spieltages empfing der SV Ohlstadt den SV Polling. Die Gäste hofften auf drei wichtige Punkte, um dem Tabellenkeller zu entkommen, mussten sich aber mit einem Remis zufriedengeben.

Im Nachholspiel empfing der SV Ohlstadt den SV Polling im Flutlicht-Kellerduell. Die Gastgeber holten in den letzten zwei Spielen jeweils drei Punkte. Auch der Gegner aus Polling war zuletzt siegreich.

Die Ohlstädter hatten zunächst mehr Chancen, belohnten sich aber erst zur 38. Minute. Jonas Maggraf brachte die Gastgeber noch vor der Pause zur 1:0 Führung. In der zweiten Hälfte nahmen die Gäste einen Dreifachwechsel zur 55. Minute vor. Diese Umstellung zeigte Wirkung: In der 61. Minute erzielte Benedikt Veicht den Ausgleich zum 1:1. Die beiden Teams teilen sich die Punkte und verweilen weiterhin im Tabellenkeller.

SV Ohlstadt – SV Polling 1:1

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Leonhard Strobl (75. Sebastian Gaisreiter), Klaus Zach, Jakob Sebald, Johannes Fischer (80. Franz Christoph Leis), Simon Nutzinger, Luis Steffl, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Markus Kasper (55. Julian Jäcker), Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner (55. Leonardo Vocaj), Philip Schöttl (55. Felipe Creutzner), Marcel Mayr (46. Liridon Vocaj), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht, Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jonas Marggraf (38.), 1:1 Benedikt Veicht (64.)