BZL Süd: Kosova liefert Offensivfeuerwerk, Auftaktsieg für Obermenzing

Zum Auftakt in die neue Saison punktet der SV Waldeck Obermenzing (rot) gegen den TSV Gilching-Argelsried. – Foto: Jenni Maul

Der SV Raisting setzt sich gegen den SC Oberweikertshofen durch, Obermenzing schlägt den TSV Gilching-Argelsried und Kosova München liefert ein Neun-Tore-Spektakel. Alle Spiele am ersten Spieltag der Bezirksliga Süd in der Übersicht.

Der SV Raisting setzt sich knapp gegen den SC Oberweikertshofen durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Korbinian Hibler in der 80. Minute das goldene Tor für die Hausherren und sicherte seiner Mannschaft damit drei Punkte zum Auftakt in die neue Saison.

Der SV Untermenzing gewinnt gegen den SV Bad Heilbrunn. Tobias Halfmann erzielte in der 32. Minute das 1:0 für die Hausherren, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte baute der eingewechselte Roman Kriebel die Führung aus. Heilbrunn konnte nicht zurückschlagen, folglich blieb es beim 2:0 für Untermenzing.

Der SV Waldeck Obermenzing schlägt den TSV Gilching-Argelsried und feiert eine erfolgreichen Auftakt in die neue Saison. Das Tor des Tages erzielte Marco Stowasser in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Auf den Rückstand fanden die Gäste keine passende Antwort und Obermenzing konnte den knappen Vorsprung über die Zeit bringen.

Der FC Kosova München überrollt den TSV Moorenweis. Nach Treffern von Ervin Kurta (9.), Mevlud Sherifi (13.) und zweimal Shqipdon Ademi (33. und 45.) war die Partie mit einem Stand von 4:0 für die Hausherren zur Pause eigentlich schon entschieden. Direkt nach der Halbzeit erhöhte Ademi auf 5:0 (47.). Die Tore von Johann Dietrich (54.) und Thomas Maier (58.) waren nur Ergebniskosmetik. Wiederum Kurta (63.) und Visar Aliji (89.) sorgten in der Pause für den 7:2-Endstand.

Lange Zeit deutete in Pullach alles auf eine torlose Begegnung hin. Weder die Gastgeber noch der SV München West konnten sich zunächst auf der Anzeigetafel verewigen, ehe die Partie in der Schlussphase doch noch Fahrt aufnahm. Den ersten Treffer des Tages erzielte Sanntino Pandza, der in der 68. Minute einen Handelfmeter zur Führung für den SV Pullach verwandelte. Damit schien die Tür zum Heimsieg geöffnet.

Doch die Gäste meldeten sich kurz vor Schluss zurück. Balthasar Auspurg traf in der 84. Minute zum 1:1 und stellte die Partie wieder auf Anfang. Die Antwort der Pullacher folgte allerdings nur wenig später. Milan Valentić sorgte in der 88. Minute für den erneuten Führungstreffer und ließ die Gastgeber ein zweites Mal jubeln. Diesmal blieb München West eine Antwort schuldig, sodass Pullach einen späten 2:1-Erfolg feiern durfte.

SV Pullach – SV München West 2:1

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Vinzenz Neubauer (62. Sanntino Pandza), Pedro Sumbo, Paul Illinger, Josef Burghard, Antonio Brandi (75. Maximilian Stapf), Maurus Miller (83. Milan Valentić), Nikolaos Rizzo (62. David Perl), Jonas Gall (62. Samuel O´Bryant), Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl

SV München West: Marvin Reisinger, Tim Baur, Marcel Schröpfer, Michele Pompei-Fragasso (80. Aleksandar Kohler), Julian Hippacher (90. Mateo Kelava), Daniel Egwi, Lukas Hogeback, Janis Teschner (90. Clint Schmidt), Laurin Vogel (90. Vincenzo Petrucci), Balthasar Auspurg, Jannes Ahrens (67. Tareq Odeh) - Trainer: Florian Hahn

Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sanntino Pandza (68. Handelfmeter), 1:1 Balthasar Auspurg (84.), 2:1 Milan Valentić (88.)