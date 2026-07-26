BZL Süd: Kosova liefert Offensivfeuerwerk, Auftaktsieg für Obermenzing

Der SV Raisting setzt sich gegen den SC Oberweikertshofen durch, Obermenzing schlägt den TSV Gilching-Argelsried und Kosova München liefert ein Neun-Tore-Spektakel. Alle Spiele am ersten Spieltag der Bezirksliga Süd in der Übersicht.
Der SV Raisting setzt sich knapp gegen den SC Oberweikertshofen durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Korbinian Hibler in der 80. Minute das goldene Tor für die Hausherren und sicherte seiner Mannschaft damit drei Punkte zum Auftakt in die neue Saison.
SV Raisting – SC Oberweikertshofen 1:0
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Marius Suchanoff (90. Elias Oulachguer), Henri Gersbach, Mathias Sedlmeier (59. Johannes Mayr), Benedikt Stechele, Elias Lieb (85. David Stowasser), Frederik Specht, Korbinian Hibler (90. Elias Ahl), Simon Holzinger (59. Sebastian Baur)
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Koray Can, Jakob Karner, Lukas Kopyciok, Maximilian Schuch (82. Thomas Mitsakos), Valentin Leibelt, Nico Scheibner (63. Gianmauro Masella), Markus Willibald, Namory Sylla, Teeo Pejazic
Tore: 1:0 Korbinian Hibler (81.)
Der FC Kosova München überrollt den TSV Moorenweis. Nach Treffern von Ervin Kurta (9.), Mevlud Sherifi (13.) und zweimal Shqipdon Ademi (33. und 45.) war die Partie mit einem Stand von 4:0 für die Hausherren zur Pause eigentlich schon entschieden. Direkt nach der Halbzeit erhöhte Ademi auf 5:0 (47.). Die Tore von Johann Dietrich (54.) und Thomas Maier (58.) waren nur Ergebniskosmetik. Wiederum Kurta (63.) und Visar Aliji (89.) sorgten in der Pause für den 7:2-Endstand.
FC Kosova München – TSV Moorenweis 7:2
FC Kosova München: Granit Buqinca, Adnan Haxhaj, Manuel Ntum, Mevlud Sherifi (79. Ismail Fazliu), Edonis Krasniqi (73. Visar Aliji), Kreshnik Nebihu, Florent Avdyli (62. Valon Dedia), Edon Prebreza, Shqipdon Ademi, Ervin Kurta (79. Lorent Osmanaj)
TSV Moorenweis: Andreas Pauker, Patrick Saur (59. Michael Müller), Christian Grabler (46. Alojzije Matic), Sebastian Bonfert, Kilian Lachmayr, Benedikt Dumhard, Johann Dietrich, Louis Pöltl (19. Paul Pöltl), Kilian Knöferl, Elias Dietrich (83. Tobias Bingießer), Dominik Widemann (46. Thomas Maier)
Tore: 1:0 Ervin Kurta (9.), 2:0 Mevlud Sherifi (13.), 3:0 Shqipdon Ademi (33.), 4:0 Shqipdon Ademi (45.), 5:0 Shqipdon Ademi (47.), 5:1 Johann Dietrich (54.), 5:2 Thomas Maier (58.), 6:2 Ervin Kurta (63.), 7:2 Visar Aliji (89.)
Der SV Waldeck Obermenzing schlägt den TSV Gilching-Argelsried und feiert eine erfolgreichen Auftakt in die neue Saison. Das Tor des Tages erzielte Marco Stowasser in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Auf den Rückstand fanden die Gäste keine passende Antwort und Obermenzing konnte den knappen Vorsprung über die Zeit bringen.
SV Waldeck Obermenzing – TSV Gilching-Argelsried 1:0
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Alexander Hercog, Marco Stowasser, Florian Seizinger, Franz Huppert, Maximilian Graf (77. Fabian Giudice), Luca Wittmann (62. Hüseyin Ceker), Filip Vnuk, Jakob Weber, Christoph Seizinger (81. Robert Schmidt), Marc Bedronka (56. Erion Rexhepi)
TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Felix Sambs (72. Louis Fleddermann), Maximilian König, Tarik Kluge (72. Alper Diker), Quirin Wiedemann, Ben Bauer, Maximilian Karl (66. Manuel Ring), Hendrik Hofgärtner, Marvin Vidal Chacón, Manuel Eichberg (34. Maximilian Hölzl), Daniel Yordanov (16. Moritz Niedworok)
Tore: 1:0 Marco Stowasser (45.+5)
Gelb-Rot: Louis Fleddermann (90./TSV Gilching-Argelsried/)
Der SV Untermenzing gewinnt gegen den SV Bad Heilbrunn. Tobias Halfmann erzielte in der 32. Minute das 1:0 für die Hausherren, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte baute der eingewechselte Roman Kriebel die Führung aus. Heilbrunn konnte nicht zurückschlagen, folglich blieb es beim 2:0 für Untermenzing.
SV Untermenzing – SV Bad Heilbrunn 2:0
SV Untermenzing: Florian Geck, Philipp Simonides, Jakob Renner, David Marinkovic, Alexander Nitzl, Tobias Halfmann (45. Roman Kriebel), Maximilian Kriebel (61. Mateusz Cichon), Abdou Tchagodomou (63. Julian Heigl), Benedikt Nowack, Nick Schnöller (84. Maximilian Heigl), Nikola Matovic (74. Fabian Tarisch-May)
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer (83. Simon Reichlmair), Florian Kapfhammer, André Tiedt, Justin Rösch (60. Luis Meisl), Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Thomas Pföderl, Tobias Bauer (69. Vitus Richter), Dominik Hoch, Max Feirer (26. Nikolas Hornacek)
Tore: 1:0 Tobias Halfmann (32.), 2:0 (45.)
Gelb-Rot: André Tiedt (88./SV Bad Heilbrunn/)
Lange Zeit deutete in Pullach alles auf eine torlose Begegnung hin. Weder die Gastgeber noch der SV München West konnten sich zunächst auf der Anzeigetafel verewigen, ehe die Partie in der Schlussphase doch noch Fahrt aufnahm. Den ersten Treffer des Tages erzielte Sanntino Pandza, der in der 68. Minute einen Handelfmeter zur Führung für den SV Pullach verwandelte. Damit schien die Tür zum Heimsieg geöffnet.
Doch die Gäste meldeten sich kurz vor Schluss zurück. Balthasar Auspurg traf in der 84. Minute zum 1:1 und stellte die Partie wieder auf Anfang. Die Antwort der Pullacher folgte allerdings nur wenig später. Milan Valentić sorgte in der 88. Minute für den erneuten Führungstreffer und ließ die Gastgeber ein zweites Mal jubeln. Diesmal blieb München West eine Antwort schuldig, sodass Pullach einen späten 2:1-Erfolg feiern durfte.
SV Pullach – SV München West 2:1
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Vinzenz Neubauer (62. Sanntino Pandza), Pedro Sumbo, Paul Illinger, Josef Burghard, Antonio Brandi (75. Maximilian Stapf), Maurus Miller (83. Milan Valentić), Nikolaos Rizzo (62. David Perl), Jonas Gall (62. Samuel O´Bryant), Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl
SV München West: Marvin Reisinger, Tim Baur, Marcel Schröpfer, Michele Pompei-Fragasso (80. Aleksandar Kohler), Julian Hippacher (90. Mateo Kelava), Daniel Egwi, Lukas Hogeback, Janis Teschner (90. Clint Schmidt), Laurin Vogel (90. Vincenzo Petrucci), Balthasar Auspurg, Jannes Ahrens (67. Tareq Odeh) - Trainer: Florian Hahn
Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Sanntino Pandza (68. Handelfmeter), 1:1 Balthasar Auspurg (84.), 2:1 Milan Valentić (88.)
1. FC Penzberg – SVN München 7:0
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fatih Kocyigit, Florian Langenegger, Vendim Sinani, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Tino Reich, Dominik Bacher, Samir Neziri, Maximilian Berwein (70. Patrick Ochsendorf) - Trainer: Johannes Franz
SVN München: Philip Gerlof, Kaya Yasar, Chibuike Okeh, Kaan Cakir, Cesur Yasar, Tolga Özcan, Carlo Cosenza (44. Alhaji Mohamed Bah), Enes Eskisagir, Antonios Faried Murad, Caner Akbel, Sinan Kunkut
Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl)
Tore: 1:0 Maximilian Berwein (37.), 2:0 Samir Neziri (45.), 3:0 Maximilian Berwein (46.), 4:0 Samir Neziri (60.), 5:0 Dominik Bacher (79.), 6:0 Dominik Bacher (83.), 7:0 Dominik Bacher (86.)
Gelb-Rot: Alhaji Mohamed Bah (79./SVN München/)
Der MTV 1879 München hat beim TuS Geretsried II einen knappen Auswärtserfolg gefeiert. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Gäste, die den ersten Treffer der Partie erzielten. Alexander Kaltner brachte den MTV in der 36. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den Halbzeitstand.
Geretsried II kam nach der Pause zurück und fand in der 70. Minute die passende Antwort. Philip Kinder stellte den Gleichstand her und brachte die Gastgeber wieder ins Spiel. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase, als Ingo Evertz in der 82. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und den MTV erneut in Front brachte. Diesmal blieb es beim Vorsprung der Gäste. Vor 80 Zuschauern nahm der MTV 1879 München damit einen 2:1-Sieg mit nach Hause.
TuS Geretsried II – MTV 1879 München 1:2
TuS Geretsried II: Fabian Sturzu, Korbinian Kreller (64. Mladen Radonjić), Vitus Fischer (71. Martin Nickisch), Erwin Mustafoski (87. Daniil Ozkan), Marc Thiess, Nikolaos Karpouzidis, Fabio Pech, Florian Kellner (64. Michael Öttl), Thomas Schnaderbeck, Luis Plato (57. Philip Kinder), Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein
MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger, Moritz Schlehe (76. Ümit Alper), Luca Roth, Franz Mullai, Elsjan Duraj, Lukas Ahrend (81. Erion Suljejmani), Simon Knecht, Ingo Evertz, Simon Prangenberg (90. Jonas Heilhecker), Alexander Kaltner (76. Julius Albert) - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Alexander Kaltner (36.), 1:1 Philip Kinder (70.), 1:2 Ingo Evertz (82. Foulelfmeter)
Der FC Deisenhofen II gewann eine zum Großteil einseitige Partie mit 6:1. Oliver Lindenauer stellte die Weichen bereits nach zwei Minuten auf Heimsieg, Lukas Ende konnte kurz darauf zunächst ausgleichen (14.). Der Ausgleich hielt nur sechs Minuten an, Jonas Herrmann und Marco Bisignano sorgten in der Folge für den 3:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber einen Gang hoch, innerhalb von acht Minuten trafen Florian Weber, Lukas Vollmer und Yahav Davidovitch zum 6:1 (51., 55. und 59.).
FC Deisenhofen II – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 6:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (64. Lukas Blauensteiner), Julian Sawilla, Marco Bisignano, Yahav Davidovitch (66. Sebastian Geigenberger), Yunis Abou-El-Ela (75. Jonas Rogalski), Jonas Herrmann (30. Paul Schmidt), Florian Weber (57. Nico Wilhelm) - Trainer: Andreas Budell
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Phillip Bauer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (46. Mamadou Sow Diba), Sebastian Stechele, Michael Gladiator, Mouhammadou Ndiaye, Quirin Wellenstein, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder (85. Felix Andreitchenko), Jonas Poniewaz (59. Robin Reiter), Lukas Ende (57. Fabian Rotter) - Trainer: Stefan Schwinghammer
Tore: 1:0 Oliver Lindenauer (2.), 1:1 Lukas Ende (14.), 2:1 Jonas Herrmann (20.), 3:1 Marco Bisignano (32.), 4:1 Florian Weber (51.), 5:1 Lukas Vollmer (55.), 6:1 Yahav Davidovitch (59.)