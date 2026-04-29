BZL Süd: Kein Sieger im Kellerduell - Bad Heilbrunn vor Klassenerhalt

Im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd standen sich am Mittwochabend der SV Bad Heilbrunn und der SV Raisting gegenüber. Schlussendlich konnte sich keines der beiden Teams Big Points im Rennen um den direkten Klassenerhalt sichern. Die Zuschauer vor Ort bekamen in mehr als 90 Minuten keinen einzigen Treffer zu bestaunen.

Mit der Nullnummer haben die Gäste aus Bad Heilbrunn den Klassenerhalt so gut wie sicher. Drei Spieltage vor Schluss beträgt das Guthaben auf die Relegationszone bei einem zusätzlichen Nachholspiel noch in der Hinterhand nun komfortable sieben Punkte. Der SV Raisting hat den Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz jetzt auf vier Zähler ausgebaut und damit ähnlich gute Karten.

SV Bad Heilbrunn – SV Raisting 0:0

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Luis Meisl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz (46. Dominik Hoch), Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Maximilian Specker (46. Sebastian Ammer), Jonas Gall (87. Felix Gellner) - Trainer: Walter Lang

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Hermann Sigl, Marius Suchanoff, Henri Gersbach, Sebastian Baur (75. Korbinian Hibler), David Gretschmann, Benedikt Stechele (46. Mathias Sedlmeier), Elias Lieb (75. Viktor Neveling), Frederik Specht, Luca Sigl (89. Joshua Mecklenburg), Lukas Matz (65. Gianluca Zandt) - Trainer: Johannes Franz

Tore: keine Tore