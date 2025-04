BZL Süd: Heilbrunn lässt Habach keine Chance - SVW belohnt sich nicht

Zwei Nachholpartien des 19. Spieltags des Bezirksliga Oberbayern Süd standen am Mittwochabend auf dem Programm. Im Nachbarschafts-Derby brauchte der ASV Habach am besten drei Punkte gegen den SV Bad Heilbrunn, um noch eine realistische Chance auf die direkten Nichtabstiegsplätze zu wahren. Der SV Waldperlach wollte gegen den FC Wacker München genau das verhindern, während die Münchner Platz Zwei anvisieren.

Der ASV Habach verliert am Ende deutlich im Nachbarschaftsderby gegen den SV Bad Heilbrunn mit 0:3. Maximilian Specker (fünfte Minute) und Thomas Pföderl (22.) setzten früh die Weichen für den Auswärtssieg der Gäste.

Kurz vor Schluss packte Specker per Treffer zum Doppelpack den Deckel drauf. Der ASV muss bei acht Punkten Rückstand auf die direkten Nichtabstiegsplätze in drei Partien höchstwahrscheinlich in der Relegation ran, während sich der SVB endgültig im oberen Tabellendrittel festsetzt.