BZL Süd: Heilbrunn holt ersten Sieg – Raisting erstmals geschlagen 3. Spieltag der Bezirksliga Süd von Paul Ruser · Gestern, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Raisting (rot) musste sich dem SV Pullach geschlagen geben und konnte somit erstmals in der neuen Saison nicht gewinnen. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Bad Heilbrunn fährt gegen den FC Kosova München endlich die ersten Zähler ein, der SV Waldeck Obermenzing schlägt den MTV 1879 München und der SV Raisting bleibt erstmals in der neuen Saison punktlos. Der dritte Spieltag der Bezirksliga Süd in der Übersicht.

Spiele am Sonntag

Der SV Bad Heilbrunn schlägt den FC Kosova München und sammelt die ersten Zähler der neuen Saison. Die Gastgeber legten zunächst einen Blitzstart hin und gingen in der dritten Minute durch einen Treffer von Visar Aliji in Fühung. In der Folge übernahm Heilbrunn jedoch das Kommando. Anton Krinner glich die Partie in der elften Minute aus, bevor Maximilian Schnitzelbaumer die Partie mit einem Doppelpack noch vor der Pause drehte (27. und 40.).

In der zweiten Hälfte ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Ludwig Buchmair erhöhte in der 63. Minute auf 1:4, der Treffer von Shqipdon Ademi nur wenige Minuten später zum 2:4 war nur noch Ergebniskosmetik. FC Kosova München – SV Bad Heilbrunn 2:4

FC Kosova München: Ylli Govori, Adnan Haxhaj, Manuel Ntum (57. Besar Gjocaj), Visar Aliji (83. Veron Eroglu), Mevlud Sherifi (72. Arlind Shaqiri), Edonis Krasniqi, Kreshnik Nebihu, Florent Avdyli (46. Valon Dedia), Shqipdon Ademi, Ervin Kurta

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer (46. Felix Gellner), André Tiedt, Nikolaus Pföderl, Ludwig Buchmair, Anton Krinner (88. Benedikt Specker), Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Nikolas Hornacek (46. Luis Meisl), Dominik Hoch (78. Max Feirer)

Tore: 1:0 Visar Aliji (3.), 1:1 Anton Krinner (11. Foulelfmeter), 1:2 Maximilian Schnitzlbaumer (27.), 1:3 Maximilian Schnitzlbaumer (40.), 1:4 Ludwig Buchmair (63.), 2:4 Shqipdon Ademi (65.)

Der SV Waldeck Obermenzing gewinnt klar gegen den MTV 1879 München. Nach einer torlosen ersten Hälfte drehten die Gastgeber im zweiten Durchgang auf. Christoph Seizinger (52.), Filip Vnuk (54.) und Franz Huppert (56.) knipsten allesamt innerhalb von nur sechs Minuten und sorgten damit kurz nach der Pause schon für die Vorentscheidung. Simon Prangenberg verkürzte zwar noch einmal auf 3:1 (59.), Obermenzing hatte jedoch immer eine passende Antwort parat. Vnuk stellte den alten Abstand mit seinem zweiten Treffer wieder her (76.), Alexander Kaltner konterte jedoch umgehend mit dem 4:2 (77.). Weitere Tore gelangen den Gästen jedoch nicht mehr. Kurz vor Schluss sorgte Florian Obermeier dann noch für den 5:2-Endstand aus Sicht der Hausherren. SV Waldeck Obermenzing – MTV 1879 München 5:2

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Alexander Hercog (62. Nils Witte), Marco Stowasser, Florian Obermeier, Franz Huppert, Maximilian Graf (72. Luca Wittmann), Fabian Giudice (46. Florian Graf), Hüseyin Ceker (87. André Riesner), Filip Vnuk, Jakob Weber, Christoph Seizinger (80. Robert Schmidt)

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Schlehe (60. Deniz Sönmez), Luca Roth (82. Jonas Heilhecker), Simon Knecht, Julian Dolenga (54. Ümit Alper), Franz Mullai, Elsjan Duraj (73. Engin Torunoglu), Simon Prangenberg, Alexander Kaltner, Julius Albert (60. Andreas Weber)

Tore: 1:0 Christoph Seizinger (52.), 2:0 Filip Vnuk (54.), 3:0 Franz Huppert (56.), 3:1 Simon Prangenberg (59.), 4:1 Filip Vnuk (76.), 4:2 Alexander Kaltner (77.), 5:2 Florian Obermeier (84.) Gestern, 18:00 Uhr SV Raisting SV Raisting SV Pullach SV Pullach 0 1 Abpfiff Der SV Pullach gewinnt knapp gegen den SV Raisting und hält den Anschluss an die Tabellenspitze. In einer ausgeglichenen Partie blieb es lange beim 0:0, die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. Maurus Miller erzielte in der 81. Minute das goldene Tor für die Gäste und sicherte seiner Mannschaft damit den zweiten Saisonsieg. Für den SV Raisting ist es währenddessen die erste Niederlage der neuen Spielzeit. SV Raisting – SV Pullach 0:1

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Marius Suchanoff (84. David Stowasser), Henri Gersbach, Sebastian Baur, Benedikt Stechele (63. Mathias Sedlmeier), Johannes Mayr (63. Elias Lieb), Patriot Lajqi (77. Luca Sigl), Frederik Specht, Korbinian Hibler (84. Simon Holzinger)

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Vinzenz Neubauer (63. Zoran Dimitrijevic), Samuel O´Bryant, Pedro Sumbo, Paul Illinger, Josef Burghard, Zakarie Abukar Mudei (63. Maximilian Stapf), Maurus Miller, Sanntino Pandza, Nikolaos Rizzo (63. Kelian Nzita), Jonas Gall (90. Kelvin Sadiq)

Tore: 0:1 Maurus Miller (81.) Spiele am Samstag

Der SV Untermenzing feierte gegen den SVN München einen deutlichen 4:0-Erfolg. Roman Kriebel brachte die Hausherren früh in Führung (24.), Leon Dekorsy legte kurz vor der Pause nach (43.).Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jakob Renner auf 3:0 (56.), ehe Fabian Tarisch-May den Endstand herstellte (81.). In der Schlussphase flogen aufseiten der Gäste zudem noch Tolga Özcan (87.) und Volkan Akdemir (90.) mit gelb-rot vom Platz. noch Gelb-Rot. Untermenzing verbessert sich auf den fünften Platz, der SVN München bleibt mit einem Punkt im Tabellenkeller auf Rang 13. SV Untermenzing – SVN München 4:0

SV Untermenzing: Florian Geck, Philipp Simonides, Julian Heigl, Jakob Renner (86. Benjamin Hentzel), David Marinkovic, Paul Greger, Leon Dekorsy (74. Maximilian Heigl), Maximilian Kriebel, Benedikt Nowack (74. Abdou Tchagodomou), Nick Schnöller (57. Henri Flägel), Roman Kriebel (65. Fabian Tarisch-May) - Trainer: Nico Formella - Co-Trainer: Nicolai Ebert - Co-Trainer: Sam Heigl

SVN München: Chibuike Okeh, Demirkaan Akdemir, Kaan Cakir, Tolga Özcan, Waldemar Shtark (61. Alexander Plitzko), Antonios Faried Murad (46. Volkan Akdemir), Sean Onwubu, Alhaji Mohamed Bah, Caner Akbel (31. Sadiq Baba Kyari), Sinan Kunkut, Tolbert Owusu - Trainer: Cenk Findikoglu

Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Roman Kriebel (24.), 2:0 Leon Dekorsy (43.), 3:0 Jakob Renner (56.), 4:0 Fabian Tarisch-May (81.)

Gelb-Rot: Tolga Özcan (87./SVN München/)

Gelb-Rot: Volkan Akdemir (90./SVN München/)

Der 1. FC Penzberg setzte sich gegen den SC Oberweikertshofen mit 3:0 durch. Maximilian Berwein brachte die Hausherren früh in Front (14.), ehe die Entscheidung erst spät fiel: Matteo Costabile (87.) und Dominik Bacher (90.+1) sorgten in der Schlussphase für den letztlich deutlichen Endstand, mit dem Penzberg auf dem Treppchen den dritten Platz einnimmt. Oberweikertshofen positioniert sich auch weiter auf dem 14. Rang. 1. FC Penzberg – SC Oberweikertshofen 3:0

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fatih Kocyigit, Florian Langenegger (53. Paul Parisot), Moritz Schwarz, Murat Ersoy, Julian Popp (90. Moritz Paulke), Tino Reich, Dominik Bacher, Maximilian Berwein (90. Sinan Grgic), Patrick Ochsendorf (77. Matteo Costabile) - Trainer: Johannes Franz

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Koray Can, Emilio D'Avanzo, Jakob Karner, Lukas Kopyciok (46. Nico Scheibner), Maximilian Schuch (84. Kevin Bürsch), Valentin Leibelt (58. Fabio Gonschior), Thomas Mitsakos, Namory Sylla, Gianmauro Masella - Trainer: Paolo Maiolo

Tore: 1:0 Maximilian Berwein (14.), 2:0 Matteo Costabile (87.), 3:0 Dominik Bacher (90.+1)

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen und der TSV Moorenweis trennten sich unentschieden. Jonas Poniewaz brachte die Hausherren nach einer Viertelstunde in Führung, ehe Moorenweis binnen weniger Minuten die Partie drehte: Johann Dietrich glich aus (38.), Kilian Knöferl legte kurz darauf nach (40.). Erst spät in der zweiten Halbzeit gelang Lucas Pfefferle noch der Ausgleich zum 2:2 (74.), der den ersten Punktgewinn für Garmisch-Partenkirchen und die Abgabe der roten Laterne an Bad Heilbrunn bedeutet. Moorenweis ist nun Neunter. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – TSV Moorenweis 2:2

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Stefan Schwinghammer, Jakob Jörg (72. Sebastian Stechele), Philippe Schulz, Mamadou Sow Diba (46. Michel Naber), Michael Gladiator, Mouhammadou Ndiaye, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Mohamed Karim, Jonas Poniewaz, Lukas Ende (57. Robin Reiter) - Trainer: Stefan Schwinghammer

TSV Moorenweis: Andreas Pauker, Patrick Saur, Christian Grabler (88. Alexander Greif), Sebastian Bonfert, Kilian Lachmayr, Benedikt Dumhard (58. Elias Dietrich), Johann Dietrich, Louis Pöltl (58. Paul Pöltl), Kilian Knöferl (85. Michael Müller), Thomas Maier (78. Moritz Furtner), Dominik Widemann - Trainer: Sebastian Baumert

Tore: 1:0 Jonas Poniewaz (15.), 1:1 Johann Dietrich (38.), 1:2 Kilian Knöferl (40.), 2:2 Lucas Pfefferle (74.)

Der TuS Geretsried II gewann gegen den SV München West mit 2:1. Balthasar Auspurg brachte die Gäste per Elfmeter in Führung (43.), ehe Maximilian Lechner nach einer guten Stunde den Ausgleich erzielte. Kurz vor Schluss drehte Marc Thiess die Partie zugunsten der Geretsrieder (84.). In der Tabelle springt Geretsried II auf Rang 8, während München West auf Platz 12 abrutscht. TuS Geretsried II – SV München West 2:1

TuS Geretsried II: Fabian Sturzu, Michael Öttl, Vitus Fischer (83. Metehan Altay), Mladen Radonjić, Erwin Mustafoski (83. Daniil Ozkan), Marc Thiess, Nikolaos Karpouzidis (87. Korbinian Kreller), Fabio Pech (57. Martin Nickisch), Florian Kellner (64. Luis Plato), Thomas Schnaderbeck, Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein

SV München West: Jonas Kapfer, Tim Baur, Luka Radulovic, Julian Hippacher, Daniel Egwi, Murad Aliyev (89. Marcel Schröpfer), Lukas Hogeback, Laurin Vogel (66. Michele Pompei-Fragasso), August Auspurg (74. Marvin Stiller), Korab Rusiti (81. Lorenzo Dell‘Accio), Balthasar Auspurg - Trainer: Florian Hahn

Tore: 0:1 Balthasar Auspurg (43. Foulelfmeter), 1:1 Maximilian Lechner (64.), 2:1 Marc Thiess (84.) Spiel am Freitag