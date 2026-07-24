BZL Süd: Halbes Dutzend eingeschenkt - Deisenhofen II zerlegt GAP

Konnte den Auftaktsieg bejubeln: Der FC Deisenhofen II. – Foto: Maximilian Merkl

Zum Saisonstart in der Bezirksliga Süd fegte die zweite Mannschaft des FC Deisenhofen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 6:1 vom Platz. Der Spieltag in der Übersicht.

Der FC Deisenhofen II gewann eine zum Großteil einseitige Partie mit 6:1. Oliver Lindenauer stellte die Weichen bereits nach zwei Minuten auf Heimsieg, Lukas Ende konnte kurz darauf zunächst ausgleichen (14.). Der Ausgleich hielt nur sechs Minuten an, Jonas Herrmann und Marco Bisignano sorgten in der Folge für den 3:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber einen Gang hoch, innerhalb von acht Minuten trafen Florian Weber, Lukas Vollmer und Yahav Davidovitch zum 6:1 (51., 55. und 59.).