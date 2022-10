BZL Süd: Haidhausen legt mit Doppelschlag im Fernduell vor 14. Spieltag im Live Ticker

Der Auftakt in den 14. Spieltag der Bezirksliga Süd am Freitagabend zwischen dem FC Deisenhofen II und dem SV Aubing musste wegen Flutlichtproblemen abgebrochen werden - das passierte bei den Samstagspartien aber nicht. Der FC Garmisch-Partenkirchen festigte seine Tabellenführung beim MTV Berg/Würmsee, hat aber den TSV Murnau nach dessen Heimsieg weiter im Nacken.

Der BCF Wolfratshausen konnte sich beim Schlusslicht TSV Großhadern mit 4:2 durchsetzen. Bereits nach vier Minuten konnten die Fans den ersten Treffer bestaunen - Manuel Spreiter brachte die Gastgeber in Front. Nur zehn Minuten später glich Michael Pautz für die Gäste wieder aus. Nach Toren von Adama Diarra und Khareem Zelmat pfiff der Schiedsrichter beim Stand von 2:2 zur Pause. Nach Wiederanpfiff entschied Jona Lehr mit seinem Doppelpack in der Schlussviertelstunde die Partie zugunsten des BCF Wolfratshausen. Mit dem Heimsieg verbesserten sich die Wolfratshausener auf den sechsten Rang, die Gäste aus Großhadern stehen nach wie vor auf dem letzten Platz.

Der 1. FC Penzberg geriet bei seinem Heimspiel gegen den FC Hellas München mächtig unter die Räder. Im Mittelpunkt stand Matchwinner Sadiq Baba Kyari, der in der ersten Halbzeit einen klassischen Dreierpack schnürte. Marko Mikač erzielte Treffer Nummer vier und fünf für die Gäste, die mit dem Auswärtssieg die Penzberger überholen und auf den fünften Tabellenplatz klettern konnten. Die Gastgeber müssen sich mit dem achten Rang zufriedengeben.

Der Tabellenführer FC Garmisch-Partenkirchen gewann beim MTV Berg/Würmsee souverän mit 4:0. Nach 17 Minuten erzielte Christoph Schmidt den Führungstreffer für die Gäste. Nach einer guten Stunde erhöhte Jonas Poniewaz per Foulelfmeter, ehe er gute zehn Minuten später seinen zweiten Treffer markierte. Den Schlusspunkt setzte Schmidt, der somit auch einen Doppelpack feiern konnte. Tabellarisch ändert sich für beide Mannschaften nichts. Während der FC GAP auch weiterhin die Tabelle anführt, findet sich der MTV Berg/Würmsee auf dem vorletzen Platz wieder.

Der TSV Murnau ist nach seinem 4:2-Heimsieg über den TSV Neuried im Nacken des Tabellenführers FC Garmisch-Partenkirchen. In der 18. Spielminute fielen gleich zwei Treffer. Zunächst brachte Thomas Maier die Gäste in Front, ehe Konstantin Ott für die Gastgeber ausglich. Ähnliches Spiel einige Minuten später, als Georg Kutter auf Mario Vrbicas Tor antwortete. Jener Kutter stand in Halbzeit zwei im Fokus, als er seine Farben mit zwei Treffern zum Heimsieg brachte. Die Gastgeber schieben sich auf den zweiten Rang der Tabelle, die Gäste bleiben weiterhin auf dem Abstiegs-Relegationsplatz der Liga.

TSV Murnau – TSV Neuried 4:2

TSV Murnau: Felix Schürgers, Elias Richter, Nicolai Bierling, Manuel Diemb, Simon Kästele, Georg Kutter, Julius Heinen (51. Bastian Adelwart), Phillip Mühlbauer (36. Christoph Greinwald), Tadeus Henn, Konstantin Ott, Fabian Erhard (75. Lukas Streicher) - Trainer: Sven Teichmann

TSV Neuried: Konstantin Kühnle, Maximilian LeDren, Camillo Kaspar, Marius Pösl (63. Paul Greger), Benedikt Nowack, Jacob Lechner (67. Maximilian Kriebel), Thomas Maier, Lasse Wippert, Roman Pösl, Jonas Einloft (63. Nicolas Legrand), Mario Vrbica (77. Florian Hessenberger) - Trainer: Daniel Dörfler - Trainer: Josip Hrgovic

Schiedsrichter: - Zuschauer:

Tore: 0:1 Thomas Maier (18.), 1:1 Konstantin Ott (18.), 1:2 Mario Vrbica (25.), 2:2 Georg Kutter (29.), 3:2 Georg Kutter (47.), 4:2 Georg Kutter (61.)

Das Spiel vom Freitag: