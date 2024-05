BZL Süd – Haidhausen gewinnt Abstiegskracher gegen Landsberg

Die SpVgg Haidhausen entscheidet das direkte Duell der Kellerteams für sich und macht damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das Nachholspiel des 26. Spieltags der Bezirksliga Süd in der Übersicht.

Nach einer hart umkämpften Partie schlägt die SpVgg Haidhausen den direkten Abstiegskonkurrenten FT Jahn Landsberg. Dabei erwischte Landsberg zunächst den besseren Start und ging bereits in der vierten Minute durch einen Treffer von Florian Wilhelm in Führung. Kurz vor der Pause drehte Haidhausen jedoch mit einem Doppelschlag durch Auspurg und Ganter das Spiel. In der 60. Minute erhöhte Ervin Kurta noch auf 3:1.

In der Folge warf Landsberg noch einmal alles nach vorne. Eine Viertelstunde vor Schluss verkürzte Yannik Hübner sogar noch auf 2:3, dabei blieb es dann allerdings. Für Landsberg ist das Ergebnis ein bitterer Rückschlag im Abstiegskampf, Haidhausen verschafft sich ein wenig Luft auf die Relegationsränge.

FT Jahn Landsberg – SpVgg 1906 Haidhausen 2:3

Tore: 1:0 Wilhelm (4.), 1:1 Auspurg (37.), 1:2 Ganter (39.), 1:3 Kurta (60.), 2:3 Hübner (77.)