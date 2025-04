BZL Süd: Habach siegt im Kellerduell - SVR löst Pflichtaufgabe

Der 1. FC Penzberg setzt sich im Tabellenmittelfeld-Duell mit dem FC Deisenhofen II mit 2:1 durch. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Jonas Kirschner die Hausherren mit 1:0 in Führung.

Wolfratshausen verpasst den Sprung, an Gilching vorbeizukommen. Der TSV gigegen verschafft sich eine gute Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt.

Nach dem Seitenwechsel ging es dann mit umgekehrten Zeichen ins Spiel. Benedikt Wiegert netzte nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff zum Ausgleich ein. Jonathan Krukow mutierte schließlich zum Gilchinger Matchwinner. In der 84. Spielminute traf er mit seinem 3. Saisontor mitten ins BCF-Herz.

ASV Habach – FC Aich 3:2 ASV Habach: Noah Praczek, Christian Radiske, Peter Diepold (45. Andreas Albrecht), Michael Wiedenhofer, Felix Habersetzer, Severin Annaberger, Tobias Habersetzer, Maximilian Kalus, Georg Off, Maximilian Panholzer (82. Thomas Andre), Durim Gjocaj (79. Florian Neuschl) - Trainer: Korbinian Gerg FC Aich: Quirin Milde, Sebastian Nemecek, Elias Janele (60. Moritz Reichlmaier), Christoph Thiel (66. David Schuster), Simon Wesinger, Sebastian Wilhelm, Daniel Albertshofer, Marc Egenhofer (66. Maximilian Zimmermann), Marcel Eder, Florian Friedrich, Manuel Milde - Trainer: Marcel Aue Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) - Zuschauer: 190 Tore: 1:0 Tobias Habersetzer (27.), 2:0 Felix Habersetzer (51.), 2:1 Marcel Eder (71.), 3:1 Durim Gjocaj (79.), 3:2 Manuel Milde (90.+4)

Im absoluten Kellerduell zwischen dem ASV Habach und dem FC Aich gab es einen knappen Sieger. Nach 27 Minuten brachte Tobias Habersetzer die Gastgeber in Führung.

Beim 1:1-Remis blieb es bis zum Schluss. Beide Mannschaften stehen punktgleich an der Grenze zum rettenden Ufer. Waldperlach klettert durch das bessere Torverhältnis vorerst auf den rettenden Platz elf.

Im zweiten Kellerduell des Spieltages zwischen dem TSV Peiting und dem SV Waldperlach gab es keinen Gewinner. Die Hausherren erwischten den besseren Start. Nicola Haser traf nach elf Minuten zur 1:0-Führung. Doch die Waldperlacher ließen nicht locker und glichen in der 25. Spielminute durch Roberto Valanzano aus.

Für den TSV Neuried setzt es beim Heimspiel gegen den SV Raisting die sechste Niederlage in Serie. Benedikt Stechele brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung.

Kurz nach der Pause erhöhte Benedikt Multerer per Strafstoßtreffer auf 2:0. Stechele packte mit seinem Doppelpack endgültig den Deckel drauf (69.).

Der TSV bleibt im Pflichtspieljahr 2025 weiterhin ohne Dreier und rutscht dadurch auf den 13. Platz ab. Der SVR klettert hingegen vorerst auf Tabellenplatz zwei.

TSV Neuried – SV Raisting 0:3

TSV Neuried: Martin Egner, Danilo Ralic, Marko Ereiz (76. Juri Falch), Manuel Ntum, Benedikt Nowack, Simon Prangenberg, Fedja Huskic, Mario Vrbica (52. Youssuf Hassan), Peter Graf, Gianmauro Masella (81. Mario Batarilo), Julien Kriebel (64. Reyan Ali) - Trainer: Thomas Hiechinger

SV Raisting: Urban Schaidhauf, David Gretschmann (77. Francois Ngwen), Hermann Sigl, Andreas Heichele (71. Markus Riedl), Viktor Neveling, Mathias Sedlmeier, Benedikt Stechele (73. Sebastian Baur), Maximilian König (27. Thomas Bretthauer), Gianluca Zandt, Maximilian Neufing (77. Florian Breitenmoser), Benedikt Multerer - Trainer: Johannes Franz

Schiedsrichter: Fabian Anders - Zuschauer: 83

Tore: 0:1 Benedikt Stechele (27.), 0:2 Benedikt Multerer (49. Foulelfmeter), 0:3 Benedikt Stechele (69.)