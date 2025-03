BZL Süd 🗣: Habach lobt die Schiedsrichter, Denklingen den Gegner

Herbert Wohlfahrt, Trainer SV Waldperlach: »Wir haben das Spiel ziemlich gut begonnen gegen Neuhadern und haben in den ersten fünf, sechs Minuten schon drei Ecken rausgespielt. Dann haben wir nach acht Minuten das erlösende oder wichtige 1:0 gemacht, waren danach eigentlich ziemlich souverän im Spiel und haben immer genau gewusst, wann wir den Ball halten müssen und wann wir angreifen wollen.

Dann ging das Spiel etwas hin und her. In der 38. Minute machen wir das wichtige 2:0. Neuhadern hat in der ersten Halbzeit kein einziges Mal auf unser Tor geschossen, die zweite Halbzeit war dann ein bisschen schwieriger. Wir mussten verletzungsbedingt zwei Wechsel vollziehen und waren dann ein bisschen zu passiv in der zweiten Halbzeit. Es ging hin und her, aber eher mehr im Mittelfeld. Im Großen und Ganzen geht das 2:0 für uns in Ordnung.«