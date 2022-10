BZL Süd: Großhaderner Offensive on fire – Schlusslicht überrollt SCU Nachholspiel des 11. Spieltags im Live-Ticker

Am Dienstag empfing der SC Unterpfaffenhofen-Germering den TSV Großhadern. Der SCU konnte nach der Spielabsage aufgrund von Personalsorgen wieder antreten, doch die Gäste erwischten einen absoluten Traumstart. Khareem Zelmat traf innerhalb der ersten sechs Minuten doppelt für den TSV und brachte die Taverna-Elf früh auf die Siegerstraße. Hannes Wimmer erhöhte noch vor der Pause zur 3:0-Pausenführung. In der 74. Minute traf Zelmat dann ein drittes Mal, ehe der TSV-Torjäger ausgewechselt wurde. Etwas später erhöhte Michael Pautz sogar auf 5:0, was zugleich den Endstand bedeutete. Der SCU muss nach der herben Niederlage schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur kommen, sonst droht die Kreisliga. Die Großhaderner können die rote Laterne zwar nicht abgeben, senden aber ein eindeutiges Lebenszeichen. Vom rettenden Ufer trennt den TSV aber immernoch fünf Punkte.

SC Unterpfaffenhofen-Germering – TSV Großhadern 0:5

SC Unterpfaffenhofen-Germering: Floran Böhme, Valentin Batzer, Yannik Thiele, Felix Schimpfermann (46. Leon Heinzlmair), Christoph Sdzuy (70. Thomas Bakalorz), Dominik Schamberger, Steffen Kind, Sandro Perez, Karl Sdzuy (53. Tobias Harmatiuc), Kevin Jurinek (60. Ben Bauer), Florian Grasl - Trainer: Franco Simon

TSV Großhadern: Maximilian Moos, David Mensah, Daniel Zielinski (46. Boris Filipovic), Alexander Gula, Raul Cosentino (74. Albert Rudnik), Kohdar Majied Daqo, Michael Pautz, Hannes Wimmer (81. Abdel Saber Akpo), Simon Strasser (70. Andreas Foltz), Khareem Zelmat (74. Octavian Dragan), Yusuf Aykac

Schiedsrichter: Richard Conrad (Aschheim) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Khareem Zelmat (2.), 0:2 Khareem Zelmat (6.), 0:3 Hannes Wimmer (26.), 0:4 Khareem Zelmat (74.), 0:5 Michael Pautz (81.)