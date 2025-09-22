BZL Süd 🗣: Gilching "unfassbar enttäuscht" – SVW überzeugt

Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried: »Wir sind unfassbar enttäuscht, denn solche Geschichten schreibt eben der Fußball. Insgesamt haben wir ein sehr gutes Heimspiel abgeliefert und den Gegner weitgehend dominiert. Aus dem Spiel heraus gab es nur einen Torschuss vom Gegner, der in der 97. Minute durch Nick Schnöller unglücklich genau ins Kreuzeck fiel. Wir hatten den Ball gut laufen lassen, allerdings waren wir im letzten Drittel nicht konsequent genug. Gegen eine gut eingestellte Mannschaft, die im 5-4-1 defensiv sehr ordentlich verteidigt, war klar, dass Chancen rar sind. Dennoch hatten wir zwei bis vier Möglichkeiten, von denen wir nur eine kurz nach der roten Karte nutzen konnten.

In der ersten Halbzeit fehlte uns die nötige Geduld, um klare Chancen herauszuspielen. Der offene Schlagabtausch danach hat uns auch vor Augen geführt, wie wichtig es war, Standards zu vermeiden, denn genau das wollte der Gegner. In der 70. Minute hatten wir eine Riesenchance, die auf der Linie geklärt wurde, was sehr bitter war. Die gelbrote Karte durch eine Unsportlichkeit kippte das Momentum zugunsten des Gegners, der in der Folge wieder in Gleichzahl war.

In der 97. Minute führte ein langer Ball aus der eigenen Hälfte zu einem Fehler in unserer Defensive. Wir waren zu sorglos und hatten nicht die nötige Gier, unser Tor um jeden Preis zu verteidigen. Nick Schnöller nutzte die Chance technisch brillant und traf genau ins Kreuzeck – eine Situation, die nur selten so gelingt. Das müssen wir uns ankreiden: Wenn wir vorne unsere Chancen nicht nutzen und hinten zu sorglos verteidigen, wird das im Fußball bestraft. Ballbesitz und Dominanz nützen wenig, wenn man es am Ende nicht in Punkte ummünzt.«