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BZL SÜD: Gilching siegt klar – Kein Sieger in Deisenhofen
Der 22. Spieltag in der Bezirksliga Süd steht an. Der SV Ohlstadt steht am Freitagabend auswärts beim FC Deisenhofen II vor einer harten Nuss. Außerdem empfängt der TSV Gilching-Argelsried den SV Polling.