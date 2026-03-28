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BZL Süd: Gilching siegt in Geiselbullach - Penzberg siegt
23. Spieltag der Bezirksliga Süd
von Paul Ruser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt die Zweite des FC Deisenhofen: Der 1. FC Penzberg. – Foto: Oliver Rabuser
Am Samstag eröffnen Geiselbullach und Gilching den 23. Spieltag der Bezirksliga Süd. Pullach will beim Schlusslicht Wolfratshausen punkten, Penzberg lädt Deisenhofen II zu einem eventuell richtungsweisenden Duell. Der Spieltag in der Übersicht.