Der TSV Gilching lenkt sich am Freitagabend wieder zurück in die Erfolgsspur. – Foto: Oliver Rabuser/Fupa
BZL Süd: Gilching lässt Bad Heilbrunn keine Chance
Am Freitagabend eröffneten der TSV Gilching-Argelsried und der SV Bad Heilbrunn den 14. Spieltag der Bezirksliga Süd. Die Gastgeber ließen nicht anbrennen und konnten sich damit in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.