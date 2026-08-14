 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

BZL SÜD: Gilching bezwingt 1. FC GAP knapp

4. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Marcel Huse · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser
Auch im vierten Spiel gibt es keinen Sieg für den Landesliga-Absteiger.
Auch im vierten Spiel gibt es keinen Sieg für den Landesliga-Absteiger. – Foto: Oliver Rabuser

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Am Freitagabend kam es in Gilching zu einem prominenten Duell. Der Landesliga-Absteiger aus Garmisch-Partenkirchen kämpfte um den ersten Dreier. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
3
2
Abpfiff

Der TSV Gilching-Argelsried hat sich in einer unterhaltsamen Partie mit 3:2 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen durchgesetzt. Mann des Tages war Hendrik Hofgärtner, der die Gastgeber mit einem frühen Doppelpack in der 12. und 21. Minute auf die Siegerstraße brachte. Kurz vor der Pause meldete sich Garmisch-Partenkirchen durch Mohamed Karim zurück und hielt die Begegnung damit offen.

Nach dem Seitenwechsel verschaffte Marvin Vidal Chacón dem TSV mit dem 3:1 wieder etwas Luft. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und verkürzten durch Robin Reiter in der Schlussphase noch einmal. Für die Wende reichte es aber nicht mehr, sodass Gilching-Argelsried einen knappen, aber verdienten Heimsieg über die Zeit brachte.

TSV Gilching-Argelsried – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 3:2
TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Maximilian Hölzl, Jonas Engelhardt (77. Joshua Nowood) (78. Joshua Nowood), Felix Sambs, Maximilian König, Quirin Wiedemann, Alper Diker (77. Lukas Hornung) (78. Lukas Hornung), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Marvin Vidal Chacón, Owen Osagie (91. Oskar Kozianka) - Trainer: Christian Rodenwald
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Stefan Schwinghammer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (83. Fabian Rotter), Michael Gladiator, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Robin Reiter, Mohamed Karim (91. Quirin Wellenstein), Michel Naber, Leon William Tonder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer
Schiedsrichter: Luca Raacke (Ottenhofen)
Tore: 1:0 Hendrik Hofgärtner (12.), 2:0 Hendrik Hofgärtner (21.), 2:1 Mohamed Karim (38.), 3:1 Marvin Vidal Chacón (61.), 3:2 Robin Reiter (86.)

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
16:00

Spiele am Sonntag

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
13:30

So., 16.08.2026, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:15

So., 16.08.2026, 14:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:30