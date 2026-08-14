BZL SÜD: Gilching bezwingt 1. FC GAP knapp

Am Freitagabend kam es in Gilching zu einem prominenten Duell. Der Landesliga-Absteiger aus Garmisch-Partenkirchen kämpfte um den ersten Dreier. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:
TSV Gilching-Argelsried – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 3:2
TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Maximilian Hölzl, Jonas Engelhardt (77. Joshua Nowood) (78. Joshua Nowood), Felix Sambs, Maximilian König, Quirin Wiedemann, Alper Diker (77. Lukas Hornung) (78. Lukas Hornung), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Marvin Vidal Chacón, Owen Osagie (91. Oskar Kozianka) - Trainer: Christian Rodenwald
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Stefan Schwinghammer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (83. Fabian Rotter), Michael Gladiator, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Robin Reiter, Mohamed Karim (91. Quirin Wellenstein), Michel Naber, Leon William Tonder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer
Schiedsrichter: Luca Raacke (Ottenhofen)
Tore: 1:0 Hendrik Hofgärtner (12.), 2:0 Hendrik Hofgärtner (21.), 2:1 Mohamed Karim (38.), 3:1 Marvin Vidal Chacón (61.), 3:2 Robin Reiter (86.)