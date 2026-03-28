BZL Süd: Gilching besiegt Geiselbullach - Penzberg schlägt Deisenhofen 23. Spieltag der Bezirksliga Süd von Paul Ruser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Konnte die Zweite des FC Deisenhofen bezwingen: Der 1. FC Penzberg. – Foto: Oliver Rabuser

Am Samstag konnte Gilching in Geiselbullach drei Punkte einfahren. Penzberg konnte Deisenhofen II besiegen, Wolfratshausen und Pullach teilen sich die Zähler. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Der TSV Gilching-Argelsried konnte im Kampf um die Aufstiegsplätze drei Punkte beim TSV Geiselbullach Neu-Esting sammeln. Jonas Engelhardt brachte die Gäste spät in Front (81.), kurz darauf erhöhte Vinzenz Wolf. In der Nachspielzeit konnte Florian Döhler zwar verkürzen, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Gilching-Argelsried bleibt Dritter und am Zweiten aus Planegg-Krailling dran, Geiselbullach Neu-Esting steht im Tabellenkeller auf Rang 13.

TSV Geiselbullach Neu-Esting – TSV Gilching-Argelsried 1:2

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Florian Peters (75. Louis Frank), Jannik Schröder, Maximilian Lutter (88. Florian Döhler), Maximilian Morstein (59. Jens Bürger), Tim Greiner, Dennis Probst, Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer (75. Lukas Böhmländer), Lysander Weiß (84. Lukas Bründl) - Spielertrainer: Stefan Held

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Quirin Wiedemann, Marco Brand (64. Gianmauro Masella), Ben Bauer (79. Eric Buckl), Manuel Eichberg (79. Maximilian Karl), Andre Gasteiger (64. Alper Diker), Daniel Yordanov, Vinzenz Wolf (89. Felix Sambs) - Trainer: Christian Rodenwald

Tore: 0:1 Jonas Engelhardt (81.), 0:2 Vinzenz Wolf (88.), 1:2 Florian Döhler (90.+3)

Zwischen dem Schlusslicht BCF Wolfratshausen und dem SV Pullach konnte kein Sieger ermittelt werden. Wolfratshausen bleibt mit nun fünf Punkten auf dem letzten Platz, Pullach ist Sechster. BCF Wolfratshausen – SV Pullach 0:0

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Dominik Zaczyk, Roman Didkovskyi, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Nicholas Onyia, Benjamin Kuqi, Leon Hölting (63. Hatmi Berisha), Fabian Kovacevic, Daniel Sangermano (71. Fabian Adldinger) - Trainer: Lulzim Kuqi

SV Pullach: Philipp Reisinger, Janosch Barho (46. Linus Radau), Vinzenz Neubauer, Kelvin Sadiq (60. David Perl), Leopold Adomeit (79. Jasal Mansaray), Maximilian Stapf, Antonio Brandi, Marvin Fauth, Zakarie Abukar Mudei (46. Michael Wich), Paul Breuling, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

Tore: keine Tore

Der 1. FC Penzberg konnte die Zweitvertretung des FC Deisenhofen mit 2:0 schlagen. Florian Langenegger brachte die Hausherren in der 24. Minute auf die Siegerstraße, Dominik Bacher entschied die Partie kurz vor Schluss (87.). Penzberg bleibt mit nun mit 40 Punkten Fünfter, Deisenhofen II ist mit sechs Zählern weniger Siebter. 1. FC Penzberg – FC Deisenhofen II 2:0

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner, Florian Langenegger (69. Efe Kurtar), Alexander Jobst, Mirko Ramcic (85. Sinan Grgic), Murat Ersoy, Julian Popp (81. Fatih Kocyigit), Denis Grgic (46. Ugurkan Verep), Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer

FC Deisenhofen II: Johannes Widmann, Lukas Vollmer, Eren Özbek, Niklas Sagner, Luke Gandl, Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner (83. Antonios Faried Murad), Marco Bisignano, Florian Weber, Noah Rehm, Evrad Ngeukeu (59. Oliver Lindenauer) - Trainer: Andreas Budell

Tore: 1:0 Florian Langenegger (24.), 2:0 Dominik Bacher (87.) Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr SV Untermenzing Untermenzing MTV 1879 München MTV München 14:00 PUSH